L’11 gennaio 2025, il Palaforum Bellavia sarà teatro di un evento straordinario: il concerto di Fabio Concato, una delle voci più amate della musica italiana. Ma questo appuntamento speciale non sarà solo un tributo alla musica dal vivo: grazie alla promozione “2S – Show & Sport”, l’iniziativa offrirà al pubblico un’esperienza unica che coniuga il piacere dello spettacolo con i benefici dell’attività sportiva.

La promozione “2S – Show & Sport”

Acquistando il biglietto presso la biglietteria fisica dello Sport Village, situato in contrada Chimento-Mosè, gli spettatori non solo si assicureranno un posto per il concerto di Concato, ma potranno usufruire di una serie di vantaggi legati alle attività sportive offerte dal centro polivalente.

Ecco i dettagli della promozione:

Ingresso gratuito a un’attività sportiva: Palestra, padel, tennis, calcetto o pallavolo – chi acquista il biglietto potrà scegliere una delle attività e accedervi gratuitamente, provando una nuova esperienza fisica e sociale. Sconto del 50% sulle attività fino al concerto: Dopo il primo ingresso gratuito, gli acquirenti avranno diritto a uno sconto del 50% su tutte le attività sportive del centro fino all’11 gennaio 2025, data del concerto. Un incentivo per rimanere attivi e sfruttare al massimo le potenzialità del centro sportivo. Vantaggi esclusivi: Chi parteciperà all’evento potrà così scoprire le attività offerte dallo Sport Village, godendo di condizioni particolarmente vantaggiose in un ambiente che punta non solo al fitness, ma anche all’aggregazione e al benessere sociale.

Condizioni generali della promozione

La promozione è valida esclusivamente per chi acquista i biglietti presso lo Sport Village.

Il voucher per l’ingresso gratuito e lo sconto del 50% sarà valido fino alla data del concerto.

Sia l’ingresso gratuito sia gli sconti successivi sono nominativi e non trasferibili.

Un’iniziativa che punta all’aggregazione

I promotori dell’iniziativa spiegano così l’obiettivo di questo connubio tra musica e sport: “Con questa formula, vogliamo creare una nuova realtà di svago e intrattenimento durante la stagione invernale, offrendo ai giovani e alle famiglie un motivo per restare e vivere il territorio. Non si tratta solo di sport o di spettacolo, ma di creare occasioni di aggregazione in una città che negli ultimi anni ha visto sempre più giovani e famiglie spostarsi al Nord.”

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità per riconnettersi con la comunità attraverso lo sport, e, allo stesso tempo, godere di un evento musicale indimenticabile con Fabio Concato, in un contesto di condivisione e benessere.