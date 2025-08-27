Venditti, concerto splendido alla Live Arena: tre ore di musica e storie di vita

Agrigento – Antonello Venditti ha regalato alla Live Arena un concerto intenso e travolgente, tre ore ininterrotte di musica e racconti personali che hanno trasformato la tappa del tour “Notte Prima degli Esami 40th Anniversary – 2025 Edition” in un’esperienza memorabile.

Il cantautore romano non si è limitato a eseguire i suoi brani più celebri: ha dialogato a lungo con il pubblico, intrecciando storie di vita, aneddoti e riflessioni che hanno arricchito ogni canzone di nuove sfumature. Un concerto che ha avuto i tratti di una narrazione intima, capace di unire memoria, emozione e partecipazione corale.

La scaletta ha attraversato quarant’anni di musica: da Notte prima degli esami a Ci vorrebbe un amico, da In questo mondo di ladri a Che fantastica storia è la vita, passando per Giulia, Sara, Alta marea e Roma Capoccia. Ogni brano è stato introdotto con un racconto, un aneddoto o una dedica, trasformando la sequenza musicale in un vero viaggio autobiografico.

La voce calda di Venditti e il suo pianoforte hanno guidato l’arena in un coro collettivo: momenti di raccoglimento si sono alternati a esplosioni di entusiasmo, con il pubblico che ha accompagnato l’artista dall’inizio alla fine.

Sul piano tecnico, l’allestimento ha scelto la via dell’essenzialità: ledwall con immagini evocative di Roma negli anni Ottanta, luci avvolgenti e una scenografia ridotta al minimo, per lasciare spazio alla forza delle parole e della musica.

Grande soddisfazione anche per gli organizzatori: il concerto ha confermato la capacità della famiglia Bellavia di gestire eventi di alto profilo, consolidando la Live Arena come punto di riferimento nel panorama musicale siciliano.

La serata di Agrigento non è stata solo un concerto, ma un incontro diretto con la storia di uno dei più grandi cantautori italiani, che ancora oggi riesce a emozionare con autenticità e passione.

