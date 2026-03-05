Prevenzione carie nei bambini: ad Agrigento la settimana nazionale dal 9 al 14 marzo

La dottoressa Angela Sicurella: “I denti da latte sono fondamentali per la salute dei bambini”

Dal 9 al 14 marzo torna la Settimana della Prevenzione della Carie nei Bambini, iniziativa promossa dal network nazionale “Il Dentista dei Bambini”, che coinvolge studi odontoiatrici specializzati in tutta Italia.

In provincia di Agrigento aderisce lo studio odontoiatrico D’Alessandro Sicurella, esclusivista del network sul territorio. Abbiamo intervistato la dottoressa Angela Sicurella, che spiega l’importanza di questa iniziativa dedicata alle famiglie e ai più piccoli.

Dottoressa Sicurella, di cosa si tratta e perché è così importante questa settimana?

«La settimana della prevenzione viene organizzata dal network “Il Dentista dei Bambini”, di cui il nostro studio fa parte. È un’occasione molto importante per le famiglie perché permette di far visitare i bambini dal dentista, anche per la prima volta, e iniziare un percorso di prevenzione».

Molti genitori pensano che i denti da latte non siano così importanti perché destinati a cadere. È davvero così?

«Assolutamente no. I denti da latte si ammalano esattamente come quelli permanenti e possono provocare dolore, infezioni e ascessi. Inoltre la loro perdita precoce può compromettere lo spazio necessario per i denti definitivi. Per questo sono fondamentali sia per la masticazione sia per il corretto sviluppo della bocca del bambino».

Quando dovrebbe essere fatta la prima visita dal dentista?

«L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda la prima visita già intorno ai tre anni di età, o anche prima se si presentano problemi. Noi consigliamo alle famiglie di cominciare a portare i bambini dal dentista proprio a partire da questa età».

Durante questa settimana cosa possono fare concretamente i genitori?

«I genitori possono approfittare della settimana della prevenzione per far fare ai loro figli una prima visita. È un controllo semplice, senza dolore e senza paura. Un bambino che vive serenamente la prima esperienza dal dentista acquisirà fiducia e sarà più attento alla salute orale anche da adulto».

Un messaggio finale per le famiglie?

«Il messaggio è quello della prevenzione. Portare i bambini dal dentista sin da piccoli permette di evitare dolore, mal di denti e infezioni, ma anche problemi più complessi come malocclusioni difficili da correggere in futuro».

Le date da ricordare

La Settimana della Prevenzione della Carie nei Bambini si svolgerà dal 9 al 14 marzo.

Un’occasione preziosa per avvicinare i più piccoli alla cura dei denti e per ricordare che la salute orale comincia fin dall’infanzia.

