Al via l’iniziativa del “Dentista dei Bambini” presso lo Studio Odontoiatrico D’Alessandro Sicurella
Un’occasione unica per prendersi cura del sorriso dei più piccoli con l’esperienza di un centro specializzato in odontoiatria pediatrica.
Quando iniziare a pensare alle malocclusioni nei bambini? Molto prima di quanto si creda. Per questo, dal 13 al 18 ottobre 2025, lo Studio D’Alessandro Sicurella, centro qualificato in odontoiatria pediatrica della zona, lancia la Settimana della Prevenzione Ortodontica: cinque giorni interamente dedicati alla salute orale dei più giovani.
Promossa dal network del Dentista dei Bambini, l’iniziativa nasce per aiutare i genitori a individuare in tempoeventuali problematiche legate allo sviluppo della bocca, dei denti e della masticazione nei bambini.
“Intercettare in anticipo un problema ortodontico significa poterlo gestire con trattamenti più semplici e naturali. La prevenzione è il primo passo per un sorriso sano che duri tutta la vita” – affermano i dottori Michele D’Alessandro e Angela Sicurella.
Durante questa settimana speciale, le famiglie potranno accedere a una prima visita ortodontica su appuntamento con i nostri specialisti, una valutazione della crescita cranio-facciale del bambino, indicazioni personalizzate su eventuali abitudini scorrette da correggere e informazioni su soluzioni ortodontiche pensate per l’età evolutiva, dai dispositivi intercettivi agli apparecchi più invisibili.
Tutto si svolgerà in un ambiente accogliente e pensato su misura per i bambini, dove ogni dettaglio – dalla comunicazione al design degli spazi – è studiato per mettere a proprio agio anche i più piccoli.
📞 Contatta lo Studio D’Alessandro Sicurella per fissare la visita dedicata alla Settimana della Prevenzione Ortodontica.
Un controllo oggi può fare la differenza per tutta la vita.
📱 334.9406501
☎️ 0922.441480
