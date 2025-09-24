Un’occasione unica per prendersi cura del sorriso dei più piccoli con l’esperienza di un centro specializzato in odontoiatria pediatrica.

Quando iniziare a pensare alle malocclusioni nei bambini? Molto prima di quanto si creda. Per questo, dal 13 al 18 ottobre 2025, lo Studio D’Alessandro Sicurella, centro qualificato in odontoiatria pediatrica della zona, lancia la Settimana della Prevenzione Ortodontica: cinque giorni interamente dedicati alla salute orale dei più giovani.

Promossa dal network del Dentista dei Bambini, l’iniziativa nasce per aiutare i genitori a individuare in tempoeventuali problematiche legate allo sviluppo della bocca, dei denti e della masticazione nei bambini.

“Intercettare in anticipo un problema ortodontico significa poterlo gestire con trattamenti più semplici e naturali. La prevenzione è il primo passo per un sorriso sano che duri tutta la vita” – affermano i dottori Michele D’Alessandro e Angela Sicurella.