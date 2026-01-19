Oggi parliamo di una vera rivoluzione nel mondo dell’odontoiatria: la sedazione cosciente. Abbiamo intervistato il dottor Michele D’Alessandro, odontoiatra, che da tempo utilizza Intervista al dott. Michele D’Alessandro

La sedazione cosciente che sta cambiando il rapporto con il dentista

Oggi parliamo di una vera rivoluzione nel mondo dell’odontoiatria: la sedazione cosciente. Abbiamo intervistato il dott. Michele D’Alessandro, odontoiatra, che da tempo utilizza questa tecnica nel suo studio.

Che cos’è la sedazione cosciente?

Dott. Michele D’Alessandro:

La sedazione cosciente è una tecnica di rilassamento che permette al paziente di affrontare le cure odontoiatriche in modo tranquillo e sereno. Non è un’anestesia generale e non fa perdere conoscenza: il paziente resta sempre sveglio, collaborante e cosciente, ma si trova in uno stato di profondo rilassamento.

La sedazione cosciente può essere endovenosa o gas indotta. In questo caso parliamo della sedazione gas indotta.

Molti pazienti hanno paura del dentista. In che modo la sedazione cosciente li aiuta concretamente?

Dott. Michele D’Alessandro:

La paura e l’ansia sono tra i principali motivi per cui si rimandano le cure. Con la sedazione cosciente questa barriera viene praticamente abbattuta. Il paziente percepisce una sensazione di calma e benessere, il tempo sembra passare più velocemente e le tensioni fisiche e mentali si riducono drasticamente. Tutto questo rende l’esperienza dal dentista molto più positiva.

Spesso si pensa che per rilassarsi servano farmaci “forti”. È così anche in questo caso?

Dott. Michele D’Alessandro:

No, ed è proprio questo uno degli aspetti più interessanti. La sedazione cosciente non è un’anestesia generale e non comporta l’uso di farmaci invasivi. Si basa su una miscela di ossigeno e protossido d’azoto, somministrata tramite una semplice mascherina nasale. È una tecnica sicura, controllata e utilizzata da anni con ottimi risultati.

Parliamo di sicurezza: è una tecnica adatta a tutti?

Dott. Michele D’Alessandro:

Sì, la sedazione cosciente è estremamente sicura ed è indicata sia per gli adulti sia per i bambini. Naturalmente ogni paziente viene valutato attentamente prima del trattamento, ma nella grande maggioranza dei casi può essere utilizzata senza problemi. Inoltre, una volta terminata la seduta, gli effetti svaniscono rapidamente.

Ha citato anche i bambini. Come reagiscono i più piccoli alla sedazione cosciente?

Dott. Michele D’Alessandro:

In modo sorprendentemente positivo. I bambini spesso arrivano dal dentista con paura o agitazione. Grazie alla sedazione cosciente riescono a rilassarsi, a vivere la seduta senza traumi e a instaurare un rapporto sereno con il dentista. Questo è fondamentale per la loro salute orale futura.

Possiamo dire che questa tecnica cambia davvero il modo di vivere il dentista?

Dott. Michele D’Alessandro:

Assolutamente sì. La definirei una vera rivoluzione. Molti pazienti del nostro studio, sia adulti che bambini, che prima evitavano le cure, oggi affrontano le sedute con tranquillità. È una tecnica ormai collaudata, apprezzata e sempre più richiesta, proprio perché migliora l’esperienza complessiva dal dentista.

Cosa direbbe a chi continua ad avere timore e rimanda da anni una visita odontoiatrica?

Dott. Michele D’Alessandro:

Direi di non rinunciare alla propria salute. Oggi esistono soluzioni che permettono di curarsi in totale sicurezza e serenità. Con la sedazione cosciente è possibile affrontare le cure restando svegli, rilassati e senza paura. Venire dal dentista non deve più essere un problema, ma un gesto di attenzione verso se stessi.

Un messaggio chiaro e rassicurante.

Grazie dottor Michele D’Alessandro per averci aiutato a conoscere meglio la sedazione cosciente e le sue potenzialità.

Dott. Michele D’Alessandro:

Grazie a voi. Informare è il primo passo per essere persone sane e superare la paura.

