Moncada Agrigento travolge Lumezzane: difesa, ritmo e spettacolo al PalaMoncada (90-74)

La Moncada Energy Agrigento firma una delle prestazioni più solide e convincenti della stagione e supera con autorità la LuxArm Lumezzane per 90-74 al PalaMoncada. Una vittoria netta, costruita con difesa, intensità e qualità offensiva, che consente ai biancazzurri di ribaltare anche la differenza canestri dopo il -7 dell’andata e di rilanciare con forza le proprie ambizioni in campionato.

La squadra di coach Devis Cagnardi prende in mano la gara sin dalle prime battute e la indirizza definitivamente con un secondo quarto travolgente da 29-14, che spezza l’equilibrio e manda in crisi gli ospiti.

Difesa aggressiva e primo allungo

Agrigento parte con grande energia, alza subito la pressione difensiva e trova il primo break sul 19-9, trascinata da una difesa aggressiva capace di produrre 7 palloni rubati già nel primo quarto.

Lumezzane prova a restare in scia con Stefanelli e Galassi, autori del parziale che riporta gli ospiti sul 19-14, mentre sotto canestro Kekovic e Piccionne garantiscono presenza a rimbalzo. Il primo periodo si chiude comunque sul 22-16 per i padroni di casa.

Secondo quarto devastante

È nella seconda frazione che la partita cambia definitivamente volto. La zona difensiva della Moncada alza ulteriormente l’intensità e costringe Lumezzane a giocare spesso allo scadere dei 24 secondi, accumulando errori e palle perse: saranno 14 già all’intervallo.

Agrigento trova ritmo anche in attacco: Lorenzo Querci colpisce due volte dall’angolo, mentre Alberto Conti firma la tripla del 51-30 che chiude il primo tempo dopo un parziale devastante da 29-14.

Le statistiche raccontano un dominio netto: 5/9 da tre, 12/22 da due e 10 palloni rubati per la Moncada, mentre Lumezzane fatica e perde 17 palloni.

Zampogna show nel terzo periodo

Al rientro dagli spogliatoi Agrigento continua a spingere. L’asse Conti–Douvier costruisce il +23, poi sale in cattedra Alfonso Zampogna, che accende il PalaMoncada con tre triple consecutive, portando i biancazzurri fino al +24.

Querci deve uscire per quattro falli, ma la squadra di Cagnardi continua a controllare ritmo e partita. Lumezzane prova a reagire con Galassi, ma la terza frazione si chiude sul 75-49, con Agrigento avanti di 26 lunghezze.

Finale in controllo

Nell’ultimo quarto i biancazzurri gestiscono il vantaggio. Lumezzane tenta una reazione con Stefanelli, che guida un parziale di 9-2, ma la Moncada controlla senza affanni.

Nel finale Zampogna mette la tripla del nuovo allungo e Conti chiude i conti dalla lunetta. L’ultima conclusione di Kekovic serve solo per le statistiche.

Il PalaMoncada applaude una vittoria larga e convincente: finisce 90-74, con Agrigento capace anche di ribaltare la differenza canestri nello scontro diretto.

I protagonisti

Difficile scegliere un solo MVP.

Bryce Douvier chiude con 11 punti e 10 rimbalzi, firmando una preziosa doppia doppia.

Alfonso Zampogna guida la squadra con 16 punti e 7 assist, oltre alle triple che hanno incendiato il palazzetto.

Ottima anche la prova di Alberto Conti (19 punti), mentre la Moncada manda sei giocatori in doppia cifra, segno di una prestazione corale.

Tabellino

Moncada Energy Agrigento – LuxArm Lumezzane 90-74

(22-16, 29-14, 24-19, 15-25)

Moncada Energy Agrigento: Conti 19, Zampogna 16, Cagliani 14, Douvier 11, Querci 11, Martini 10, Grani 9, Chiarastella, Viglianisi, Orrego, Ambrogio.

Tiri liberi: 22/29 – Rimbalzi: 22 (Douvier 10) – Assist: 17 (Zampogna 7)

LuxArm Lumezzane: Kekovic 17, Stefanelli 17, Piccionne 12, Galassi 10, Deminicis 6, Varaschin 4, Angarica 4, Siberna 2, Ohenhen 2, Ivanovskis.

Tiri liberi: 16/21 – Rimbalzi: 33 – Assist: 13

Adolfo Sanfilippo

