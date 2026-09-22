Riflessi Culturali, Aronica: «Il Palacongressi è ormai un nuovo polo culturale di Agrigento»

Presentata la terza stagione: Branciaroli, Violante Placido, Bizzarri, Montanari, Stefania Rocca e Pambieri. Spazio al teatro internazionale, alle produzioni locali e alle scuole. Il direttore artistico: «Coinvolti 12 mila studenti, adesso un progetto innovativo su giustizia e legalità»

AGRIGENTO – «La terza stagione conferma che ad Agrigento è nato un nuovo polo culturale». Gaetano Aronica, direttore artistico di Riflessi Culturali, parte da qui per raccontare il nuovo cartellone 2026/2027 del Palacongressi di Agrigento, promosso dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi.

Una stagione che punta sui grandi nomi della scena italiana, apre al teatro internazionale, conferma musical e musica e rafforza soprattutto il rapporto con i giovani e con le scuole. Secondo Aronica, sono stati 12 mila gli studenti coinvoltinel percorso costruito in questi anni attorno al Palacongressi.

«Siamo entusiasti – dice Aronica, contattato da AgrigentoOggi –. Siamo alla terza stagione e abbiamo confermato di poter creare quel polo culturale che era l’idea del direttore del Parco archeologico Roberto Sciarratta e che io mi sono assunto l’incarico di dirigere dal punto di vista operativo e artistico. È nato un nuovo polo culturale ad Agrigento, attrattivo soprattutto per i giovani».

Teatro e formazione umana: il progetto sulla giustizia

Proprio il rapporto con gli studenti rappresenta uno degli elementi sui quali il direttore artistico insiste maggiormente. Il nuovo progetto affiancherà infatti alla formazione teatrale un percorso sui temi della giustizia e della legalità, mettendo insieme letteratura e veri atti giudiziari.

«Quest’anno faremo corsi di teatro nuovi e innovativi – spiega Aronica –. L’idea è coniugare la formazione teatrale con la formazione umana. Sul tema della giustizia e della legalità lavoreremo con atti di veri processi mescolati ai testi letterari».

Il percorso culminerà il 21 maggio con I giorni della civetta, portato in scena dagli allievi del laboratorio curato dallo stesso Aronica insieme a Giovanni Volpe. Il progetto prevede lo studio di Pirandello e Sciascia accanto agli atti giudiziari e il coinvolgimento di magistrati provenienti da Palermo e Caltanissetta.

Da Berlino ad Agrigento, poi i grandi nomi italiani

Aronica sottolinea anche l’apertura del Palacongressi alle esperienze internazionali. Dopo Emma Dante, quest’anno arriverà ad Agrigento la Familie Flöz di Berlino, il 4 marzo con Teatro Delusio. «È una delle espressioni più alte del teatro internazionale di questo momento», sottolinea il direttore artistico.

Il 10 gennaio sarà invece la volta di The Black Blues Brothers, spettacolo scritto e diretto da Alexander Sunny.

E poi i protagonisti della scena italiana. Aronica cita Francesco Montanari, Luca Bizzarri, Violante Placido, Stefania Rocca e Franco Castellano, accanto a due interpreti che definisce «grandi maestri» del teatro italiano: Franco Branciaroli e Giuseppe Pambieri.

«Abbiamo bellissimi nomi della nuova drammaturgia e di un nuovo modo di recitare che possiamo considerare anche cinematografico – aggiunge – e poi i grandi maestri che hanno fatto dell’arte teatrale italiana un modello internazionale».

L’apertura della stagione, il 21 novembre, sarà affidata a Shakespeare con Sogno di una notte di mezza estate, diretto da Daniele Salvo e con Melania Giglio. Il 15 dicembre toccherà a Branciaroli con Non si sa come di Pirandello, mentre il 18 dicembre arriverà il musical La Bella e la Bestia con Giulia Penna, Fabrizio Voghera e Sergio Muniz.

Aronica: «Una stagione pirotecnica»

Tra gennaio e aprile arriveranno Violante Placido con Marilyn, Luca Bizzarri e Francesco Montanari con Il medico dei maiali, Stefania Rocca e Franco Castellano con Quando scende la notte e Giuseppe Pambieri, Paolo Triestino e Ruben Rigillo con I Promessi Sposi. A marzo ci sarà anche Gloria, musical fuori abbonamento con musiche e direzione musicale di Umberto Tozzi.

«È una terza stagione meravigliosa – sintetizza Aronica – che io ho definito pirotecnica».

Spazio alle realtà locali e omaggio a Rosa Balistreri

Il progetto non guarda soltanto agli artisti nazionali e internazionali. Aronica rivendica anche la scelta di valorizzare le esperienze artistiche del territorio.

Tra queste Marco Savatteri, che il 2 aprile porterà in scena Camicette bianche di Ester Rizzo, ed Emanuele Carlino, che dirigerà Gli Uccelli di Aristofane con i ragazzi di EducoLab nell’ambito del teatro inclusivo. Tornerà inoltre per le scuole Vestire gli ignudi di Pirandello, nell’adattamento di Gaetano Aronica e Giovanni Volpe.

Una delle novità sarà Valentina Balistreri, nipote di Rosa Balistreri, con Balistreri canta Balistreri. Lo spettacolo sarà proposto alle scuole il 18 gennaio in vista del centenario della nascita di Rosa Balistreri nel 2027.

«Vogliamo celebrare questa grande artista siciliana, che è anche un simbolo di emancipazione femminile, proprio con i giovani – conclude Aronica –. È importante far arrivare nelle scuole non soltanto uno spettacolo di prosa, ma anche un concerto per il suo alto valore culturale».

I biglietti per la stagione di prosa e gli spettacoli in abbonamento saranno disponibili a breve attraverso AgrigentoTickete nella biglietteria di via Platone 5/d ad Agrigento.

IL CARTELLONE 2026/2027

21 novembre 2026 – ore 20.30 – Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare, regia di Daniele Salvo, con Melania Giglio.

– Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare, regia di Daniele Salvo, con Melania Giglio. 15 dicembre 2026 – ore 20.30 – Non si sa come di Luigi Pirandello, regia di Paolo Valerio, con Franco Branciaroli.

– Non si sa come di Luigi Pirandello, regia di Paolo Valerio, con Franco Branciaroli. 18 dicembre 2026 – ore 20.30 – La Bella e la Bestia, musical, regia di Luca Cattaneo, con Giulia Penna, Fabrizio Voghera e Sergio Muniz.

– La Bella e la Bestia, musical, regia di Luca Cattaneo, con Giulia Penna, Fabrizio Voghera e Sergio Muniz. 10 gennaio 2027 – ore 18 – The Black Blues Brothers, scritto e diretto da Alexander Sunny, con Bilal Musa Huka.

– The Black Blues Brothers, scritto e diretto da Alexander Sunny, con Bilal Musa Huka. 27 gennaio 2027 – ore 20.30 – Marilyn, scritto da Salvatore Sito, con Violante Placido.

– Marilyn, scritto da Salvatore Sito, con Violante Placido. 3 febbraio 2027 – ore 20.30 – Il medico dei maiali, scritto e diretto da Davide Sacco, con Luca Bizzarri e Francesco Montanari.

– Il medico dei maiali, scritto e diretto da Davide Sacco, con Luca Bizzarri e Francesco Montanari. 4 marzo 2027 – ore 20.30 – Teatro Delusio, ideato e interpretato dalla Familie Flöz di Berlino.

– Teatro Delusio, ideato e interpretato dalla Familie Flöz di Berlino. 13 marzo 2027 – ore 20.30 e 14 marzo ore 18 – Gloria, musical con musiche e direzione musicale di Umberto Tozzi, regia di Andrea Maia e Toni Fornari, con Valeria Mancini. Fuori abbonamento .

– Gloria, musical con musiche e direzione musicale di Umberto Tozzi, regia di Andrea Maia e Toni Fornari, con Valeria Mancini. . 17 marzo 2027 – ore 20.30 – Quando scende la notte di Hanif Kureishi, regia di Franco Però, con Stefania Rocca e Franco Castellano.

– Quando scende la notte di Hanif Kureishi, regia di Franco Però, con Stefania Rocca e Franco Castellano. 2 aprile 2027 – ore 20.30 – Camicette bianche di Ester Rizzo, regia di Marco Savatteri.

– Camicette bianche di Ester Rizzo, regia di Marco Savatteri. 21 aprile 2027 – ore 20.30 – I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, regia di Giuseppe Argirò, con Giuseppe Pambieri, Paolo Triestino e Ruben Rigillo.

– I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, regia di Giuseppe Argirò, con Giuseppe Pambieri, Paolo Triestino e Ruben Rigillo. 21 maggio 2027 – ore 20.30 – I giorni della civetta, con gli allievi del laboratorio teatrale curato da Gaetano Aronica con Giovanni Volpe.

Matinée per le scuole: 17 novembre Gli Uccelli – Teatro Inclusivo; 15 dicembre Non si sa come; 18 gennaio Balistreri canta Balistreri; 20 marzo Vestire gli ignudi; 22 aprile I Promessi Sposi.

I Venerdì Jazz: 9 ottobre Giuseppe Guarrella Quartet; 23 ottobre Giorgia Meli Quartet; 30 ottobre Jordan Corda Trio; 6 novembre Paul Marinaro Quartet; 13 novembre Paolo Passalacqua Trio; 4 dicembre Orazio Maugeri Quartet; 13 dicembre Umberto Porcaro Trio. Tutti i concerti iniziano alle 19.30 e sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Leggi la nota ufficiale – Prosa, musical e impegno civile: ecco la nuova edizione di “Riflessi culturali”

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