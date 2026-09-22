Trovata in possesso di 263 grammi di marijuana, circa 5 grammi di una sostanza di colore rosa, preliminarmente indicata come possibile “cocaina rosa” e la cui natura dovrà essere confermata dagli accertamenti tecnici, nonché tre bilancini di precisione. I carabinieri della Compagnia di Canicattì, nel corso di un servizio mirato di controllo, hanno arrestato, in flagranza di reato, una 47enne del posto, ritenuta responsabile di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

La scoperta nel corso di una perquisizione nell’abitazione della donna. La sostanza stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro. Al termine delle formalità di rito, la 47enne è stata condotta presso la locale Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”, come disposto dalla Procura della Repubblica di Agrigento.

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