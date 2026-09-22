E’ stata presentata questa mattina l’edizione 2026/2027 della rassegna culturale “Riflessi Culturali”, promossa dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento e che sarà ospitata, come sempre, al Palacongressi del Villaggio Mosè. Un cartellone che come già avvenuto negli anni passati, sarà triplice: accanto alla stagione di prosa vi saranno infatti i Venerdì Jazz, che porterà – gratuitamente – in città alcuni degli artisti italiani più interessanti del panorama. Sarà riproposto inoltre riproposto, dopo il successo della prima edizione, il “Progetto Pirandello” dedicato alla formazione teatrale. Presenti alla conferenza stampa erano il direttore del Parco Roberto Sciarratta e i direttori artistici Gaetano Aronica e Carmelo Salemi.

La stagione si aprirà il 21 novembre 2026 alle ore 20:30 con il fascino senza tempo di “Sogno di una notte di mezza estate” di William Shakespeare, proposto con la regia di Daniele Salvo e con Melania Giglio. Il percorso proseguirà il 15 dicembre alle 20:30 con il genio di Luigi Pirandello attraverso “Non si sa come”, diretto da Paolo Valerio e con protagonista un magistrale Franco Branciaroli. A dicembre, precisamente il 18 alle 20:30, il pubblico potrà lasciarsi incantare dal musical “La Bella e la Bestia”, diretto da Luca Cattaneo e interpretato da un cast d’eccezione composto da Giulia Penna, Fabrizio Voghera e Sergio Muniz.

Il nuovo anno si aprirà il 10 gennaio 2027 alle 18 con l’energia travolgente di “The Black Blues Brothers”, scritto e diretto da Alexander Sunny e interpretato da Bilal Musa Huka. Spazio poi alla grande emozione il 27 gennaio alle 20:30 con “Marilyn”, scritto da Salvatore Sito e portato in scena da Violante Placido, seguito il 3 febbraio alle 20:30 dall’ironia e dalla riflessione de “Il medico dei maiali”, scritto e diretto da Davide Sacco e interpretato da due grandi volti del cinema e del teatro come Luca Bizzarri e Francesco Montanari. Il mese di marzo offrirà appuntamenti imperdibili, a cominciare dal 4 marzo alle 20:30 con il teatro internazionale e surreale di “Teatro Delusio”, ideato e interpretato dalla “Familie Flöz” di Berlino.

Il 13 marzo alle 20:30 e in replica il 14 marzo alle 18 andrà in scena, fuori abbonamento con sconti speciali per gli abbonati, il musical “Gloria”, impreziosito dalle musiche e dalla direzione musicale di Umberto Tozzi, con la regia di Andrea Maia e Toni Fornari e la straordinaria interpretazione di Valeria Mancini. La programmazione di marzo continuerà il 17 alle 20:30 con “Quando scende la notte”, firmato da Hanif Kureishi, con la regia di Franco Però e la partecipazione di Stefania Rocca e Franco Castellano.

Il 2 aprile alle 20:30 il Palacongressi ospiterà “Camicette bianche”, il testo scritto da Ester Rizzo e diretto da Marco Savatteri per le produzioni Savatteri. L’intenso percorso di prosa culminerà il 21 aprile alle 20:30 con un classico, i “Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni, diretto da Giuseppe Argirò e interpretato da un cast d’alto profilo formato da Giuseppe Pambieri, Paolo Triestino e Ruben Rigillo.

La stagione si concluderà il 21 maggio alle 20:30 con “I giorni della civetta”, che sarà portato in scena dagli alunni del laboratorio di teatro curato da Gaetano Aronica in collaborazione con Giovanni Volpe. Uno spettacolo che giungerà al termine di un lavoro lungo e profondo non solo sulla recitazione: si svolgerà infatti un profondo percorso etico incentrato sul tema della giustizia. Il programma prevede lo studio di testi letterari di grandi autori come Pirandello e Sciascia combinati con veri atti giudiziari, grazie anche al contributo di magistrati provenienti da Palermo e Caltanissetta che condivideranno le proprie esperienze.

Il percorso culminerà appunto a maggio, con uno spettacolo non convenzionale e realistico basato sugli interrogatori letterari. Il progetto sarà comunque affiancato da attività complementari aperte a un pubblico più ampio come letture in biblioteca e corsi di dizione. I dettagli saranno resi noti nelle prossime settimane.

Accanto alla programmazione serale, la rassegna dedica ampio spazio alla formazione e ai giovani attraverso una sezione di matinée pensata appositamente per le scuole e il territorio. Questo percorso si aprirà il 17 novembre 2026 alle ore 9:30 con “Gli Uccelli” – Teatro Inclusivo di Educolab, con la regia di Emanuele Carlino. Il 15 dicembre 2026 alle 9:30 andrà in scena la matinée di “Non si sa come” di Luigi Pirandello, con la regia di Paolo Valerio e Franco Branciaroli. Il 18 gennaio 2027 alle 9:30 sarà la volta del concerto spettacolo “Balistreri canta Balistreri” di Valentina Balistreri & “I Beddi”.

Il progetto di teatro Pirandello troverà un ulteriore e prezioso momento il 20 marzo 2027 alle 9:30 con “Vestire gli ignudi”, tratto da Luigi Pirandello, con la regia di Giovanni Volpe, adattamento di Gaetano Aronica e Giovanni Volpe, e interpretato da Gaetano Aronica, Marzia Patanè Tropea e Fabrizio Milano. La sezione mattutina si concluderà il 22 aprile 2027 alle 9:30 con la matinée de “I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni, per la regia di Giuseppe Argirò con Giuseppe Pambieri, Paolo Triestino e Ruben Rigillo. Come evidente si tratta in larga parte di spettacoli non “secondari”, ma in parte gli stessi momenti culturali che vengono proposti la sera, per il pubblico ordinario.

Per quanto riguarda la stagione di prosa e gli spettacoli in abbonamento, i biglietti saranno a breve disponibili sul sito online ufficiale www.agrigentoticket.it e presso la biglietteria fisica in via Platone 5/d ad Agrigento, con recapito telefonico 0922 25019.

La proposta culturale si completa e si arricchisce ulteriormente con la nuova edizione della rassegna “I Venerdì Jazz”, che porterà al Palacongressi sette imperdibili appuntamenti musicali, tutti rigorosamente fissati alle ore 19:30. La rassegna prenderà il via il 9 ottobre 2026 con il Giuseppe Guarrella Quartet, per poi proseguire il 23 ottobre con il Giorgia Meli Quartet, il 30 ottobre con il Jordan Corda Trio, il 6 novembre con il Paul Marinaro Quartet, il 13 novembre con il Paolo Passalacqua Trio, il 4 dicembre con l’Orazio Maugeri Quartet e concludersi il 13 dicembre 2026 con l’Umberto Porcaro Trio. La rassegna sarà interamente a ingresso gratuito e senza prenotazione, fino a esaurimento posti, confermando la volontà del Parco Archeologico della Valle dei Templi di offrire momenti di alta condivisione culturale a tutta la cittadinanza.

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