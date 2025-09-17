Finanziamento Mosella, l’assessore Gerlando Principato: “Merito anche della programmazione del Comune. Senza progettazione, nessun decreto”

AGRIGENTO – Il decreto di finanziamento da oltre 4,5 milioni di euro per la manutenzione straordinaria della strada Mosella, annunciato nei giorni scorsi con soddisfazione dal deputato Calogero Pisano, viene accolto con favore anche da Palazzo dei Giganti. Ma con una precisazione non di poco conto: il finanziamento non nasce da solo, ma è il risultato di un lavoro tecnico e politico portato avanti negli anni dagli uffici comunali e dall’amministrazione.

Lo sottolinea con chiarezza l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Agrigento, Gerlando Principato, che rivendica il ruolo strategico dell’ente nella costruzione delle condizioni necessarie per ottenere il finanziamento.

“Accogliamo con soddisfazione la notizia dell’arrivo del decreto – afferma Principato – ma è importante ricordare che ogni finanziamento non nasce dal nulla. Alle sue spalle c’è una programmazione seria, un Piano triennale delle opere pubbliche, approvato dal Consiglio comunale, e progetti esecutivi di qualitàpredisposti dagli uffici tecnici del Comune”.

L’assessore ringrazia in particolare gli ingegneri Gaspare Maria Triassi e Alberto Avenia, insieme al loro staff, per la redazione dei progetti candidabili, che hanno permesso al Comune di partecipare con tempestività alla programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027.

“Nel caso della Mosella – spiega Principato – parliamo di un progetto esecutivo e cantierabile, pronto nei tempi corretti, che consentirà di migliorare la viabilità cittadina ed extraurbana e garantire maggiore sicurezza”.

L’assessore rivendica anche il lavoro svolto sugli atti di indirizzo politico, necessari per rendere presentabili e ammissibili i progetti:

“Come assessore ai Lavori Pubblici ho seguito personalmente la predisposizione degli atti, non solo per la Mosella ma anche per l’impianto di illuminazione dello stadio Esseneto. Senza questi atti, senza progettazione seria e professionale, nessun finanziamento sarebbe arrivato”.

Secondo Principato, il finanziamento è il risultato di un percorso a piramide, dove la base è rappresentata dal lavoro quotidiano degli uffici comunali e dell’assessorato, mentre il vertice è il riconoscimento da parte del Governo nazionale e regionale.

“Il plauso va certamente al Governo nazionale e all’Assessorato Regionale alle Infrastrutture – conclude – ma soprattutto al Comune di Agrigento e al suo personale tecnico-amministrativo, che hanno operato con professionalità e competenza, rendendo possibile questo importante risultato per la città”.

Una dichiarazione che, pur non polemica nei toni, lancia un messaggio chiaro alla politica: senza programmazione locale, nessuna bandiera può essere piantata sui decreti.

E che richiama tutta la deputazione a guardare oltre, affrontando anche le grandi opere viarie ancora in attesa, come il rifacimento dello svincolo sulla SS 640, oggi uno dei punti più critici e congestionati dell’intera viabilità agrigentina. Leggi anche: 4,5 milioni per la Mosella: bene, ma lo svincolo va rifatto

