“Yume, un sogno per Palermo”: Totò Schillaci rivive in un murale a Passo di Rigano

PALERMO – A un anno dalla scomparsa di Totò Schillaci, la città di Palermo gli dedica un murale, un simbolo potente di riscatto, orgoglio e appartenenza. L’opera, intitolata “Yume – Un sogno per Palermo”, sarà inaugurata il 18 settembre in via Cartagine 9, nel quartiere di Passo di Rigano, alla presenza dei familiari del campione, del sindaco Roberto Lagalla, del Presidente della V Circoscrizione Andrea Aiello, dei rappresentanti del progetto “Itinerario delle Radici”e delle realtà istituzionali e aziendali che hanno reso possibile la realizzazione.

Il murale, prodotto dalla Fondazione Made in Sicily Museum, è la quarta tappa del progetto “Itinerario delle Radici”, dopo quelle all’Aeroporto Falcone Borsellino, a Piana degli Albanesi e a Isola delle Femmine. È stato realizzato dall’artista Andrea Sposari e progettato da Giovanni Callea e Davide Morici, fondatori della Fondazione.

“Il murale è un invito a superare i propri limiti. Ogni palermitano e ogni siciliano potrà sentirlo parlare e ricordare le parole che Totò avrebbe detto: puoi farcela” – spiegano Callea e Morici – “È la prima opera prodotta dalla Fondazione, nata il 9 maggio scorso, e siamo felici che il nostro percorso inizi così”.

Un sogno scritto in giapponese

Nel murale, che rappresenta un albero delle radici con il volto di Totò come tronco, campeggia la scritta “Yume”, che in giapponese significa sogno. Il kanji giapponese è realizzato in acciaio supermirror dalla Lockins su progetto Made in Sicily: brilla, riflette e cambia colore durante il giorno, evocando la luce di Totò Schillaci, capace di risplendere oltre il tempo e i confini.

“Totò diceva sempre: se ce l’ho fatta io, possono farcela tutti – ricorda la moglie, Barbara Lombardo –. Non ha mai perso l’umiltà nonostante il successo. La sua memoria deve ispirare i ragazzi delle periferie del mondo”.

“Totò è figlio di Palermo ma anche cittadino adottivo di Messina, a cui era legatissimo – dichiara il figlio Mattia Schillaci, che ha seguito personalmente i lavori –. Siamo felici che l’immagine di papà venga valorizzata. Ora aspettiamo con entusiasmo anche la statua promessa dalla città”.

Una rete di imprese e istituzioni

A sostenere l’opera sono state 19 aziende, tante quante il numero indossato da Schillaci a Italia ‘90. Ognuna riceverà una replica fotografica numerata del murale, firmata da Vincenzo Pennino, che ne ha curato la foto ufficiale. Le copie non potranno essere vendute, ma esposte nelle sedi aziendali come testimonianza di un sogno collettivo.

Il progetto ha coinvolto anche RAP, Reset e l’Assessorato Ville e Giardini, che si sono occupati della pulizia e potatura dell’area, AMG Energia, che ha realizzato l’illuminazione dell’opera, e ANCE Palermo, intervenuta per il ripristino strutturale del muro.

“Siamo felici di aver dato il nostro contributo – ha dichiarato Giuseppe Puccio, presidente di ANCE Palermo –. Non solo per la rigenerazione urbana, ma per il valore umano e simbolico dell’opera”.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al presidente della V Circoscrizione, Andrea Aiello:

“Totò lo conoscevo personalmente – ha detto –. Con la Fondazione abbiamo lavorato per trovare risorse e spazi. A fianco al murale ci sono beni confiscati alla mafia: speriamo diventino un luogo di aggregazione per i ragazzi. Legalità e riscatto hanno bisogno di spazi concreti”.

Il messaggio del sindaco Lagalla

“Totò Schillaci resterà per sempre un esempio di passione, sacrificio e amore per la propria terra – ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla –. Questo murale è un gesto dal forte valore simbolico, che va oltre l’arte urbana. Totò ha lasciato un segno profondo nel cuore della nostra città e Palermo non dimentica chi l’ha resa fiera nel mondo”.

Il programma: eventi, musica, memoria

Il murale sarà inaugurato il 18 settembre alle ore 12.30 con il taglio del nastro, dopo una benedizione e un incontro con le scuole alle ore 10.00. In serata, messa in memoria al CEP (Chiesa San Giovanni Apostolo), seguita da un incontro commemorativo in via Cartagine alle 19.30 con amici, sportivi, artisti e sognatori di Palermo.

A mezzanotte sarà pubblicato online il brano “Totò” di Sabu Alaimo, dedicato alla figura umana e sportiva di Schillaci.

Nei giorni successivi, presentazioni, proiezioni e memorial sportivi celebreranno il campione, tra cui:

Il documentario “Dalla strada al pallone” di Alberto Castiglione (19 settembre)

di Alberto Castiglione (19 settembre) Il libro “Solo io posso scrivere di te” di Jessica Schillaci , presentato in più date

di , presentato in più date Il primo Memorial Totò Schillaci il 21 settembre presso i Campi Ribolla

Totò, figlio di tutti

“Yume – Un sogno per Palermo” non è solo un omaggio, ma un atto d’amore collettivo. Lo dimostrano le parole, i gesti, i volti di chi ha voluto esserci, in ogni forma possibile.

Totò Schillaci non è stato solo un campione di calcio, ma un simbolo di riscatto per chi parte dal basso. La sua storia continua oggi nel riflesso scintillante di un kanji giapponese, nel cuore di una Palermo che non dimentica.

