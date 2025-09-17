La Regione Siciliana ha finanziato l’acquisto di nuovi scuolabus destinati ai Comuni siciliani. L’iniziativa, avviata con l’avviso pubblicato l’11 aprile scorso dall’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, prevedeva uno stanziamento iniziale di 2 milioni di euro. Alla scadenza, numerosi Comuni siciliani – fra cui diversi della provincia di Agrigento – avevano presentato domanda per ottenere i contributi. Il 23 luglio scorso è stata pubblicata la graduatoria degli enti la cui domanda è stata accolta, ma inizialmente non finanziati per insufficienza di fondi.

Grazie all’intervento del Governo regionale guidato dal presidente Renato Schifani, con l’articolo 8 della legge regionale 29/2025 sono state stanziate ulteriori risorse per complessivi 8,3 milioni di euro, consentendo così di finanziare tutti i Comuni risultati idonei. Tra questi figurano anche i seguenti Comuni della provincia di Agrigento, che riceveranno il contributo per l’acquisto di nuovi scuolabus: Alessandria della Rocca, Aragona, Bivona, Calamonaci, Caltabellotta, Casteltermini, Cattolica Eraclea, Cianciana, Comitini, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lucca Sicula, Menfi, Montallegro, Montevago, Naro, Palma di Montechiaro, Raffadali, Ribera, Sambuca di Sicilia, Sant’Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Santa Margherita di Belice, Sciacca, Villafranca Sicula.

Si tratta di un risultato di grande rilievo per il territorio, che consentirà di garantire un servizio essenziale per gli studenti, soprattutto nelle aree interne e nei piccoli centri, favorendo la piena fruizione del diritto allo studio. Soddisfazione è stata espressa dall’onorevole Riccardo Gallo, deputato regionale di Forza Italia e vice coordinatore regionale del partito: “È una misura che testimonia l’impegno della politica nel rispondere ai bisogni reali dei cittadini, soprattutto in un periodo storico in cui è fondamentale investire nella formazione delle nuove generazioni”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp