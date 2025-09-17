Strada Mosella, via libera al finanziamento: oltre 4,5 milioni per la manutenzione. Pisano esulta, ma serve uno sforzo condiviso per lo svincolo della SS 640

AGRIGENTO – È stato firmato dall’Assessorato regionale alle Infrastrutture il decreto che sblocca il finanziamento di 4.508.625,71 euro per la manutenzione straordinaria della strada Mosella, arteria fondamentale che collega la Strada Statale 640 – Strada degli Scrittori alla SS 115 Sud Occidentale Sicula.

Le risorse provengono dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027, attivato grazie all’accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, guidata da Giorgia Meloni, e la Regione Siciliana del presidente Renato Schifani, nell’ambito del Patto per la Coesione.

Ad annunciare con soddisfazione il provvedimento è il deputato agrigentino Calogero Pisano, segretario della XIV Commissione parlamentare Politica dell’Unione Europea, che si è impegnato affinché l’opera fosse inserita tra gli interventi finanziabili.

“È un giorno importante per la nostra città e per la sicurezza dei cittadini – dichiara Pisano –. Finalmente si interviene su un tratto strategico per la viabilità agrigentina, noto purtroppo per le numerose vittime registrate nel tempo. Ringrazio il Presidente Meloni, l’assessore Aricò e la Commissione Politiche UE per il sostegno concreto”.

Il parlamentare ricorda anche il finanziamento già ottenuto per la realizzazione dell’impianto di illuminazione dello stadio Esseneto:

“Un altro impegno mantenuto, un altro risultato concreto della mia attività parlamentare in favore del mio territorio”.

Ma ora serve guardare oltre

Il decreto per la Mosella rappresenta un passo avanti importante, ma non può essere considerato sufficiente a risolvere le criticità di una zona nevralgica per la mobilità agrigentina.

La vera sfida – lo ricordano residenti, operatori turistici e autotrasportatori – è rappresentata dallo svincolo che immette sulla SS 640, in corrispondenza della Mosella stessa, all’altezza del tratto che consente di bypassare il Villaggio Mosè e di collegare l’asse Castelvetrano–Agrigento con la Sud Occidentale Sicula verso Licata e Gela.

Uno snodo pericoloso, caotico e inadeguato, che continua a rappresentare un freno allo sviluppo dei collegamenti e alla sicurezza della circolazione.

Per questo motivo, accanto ai risultati ottenuti dal deputato Pisano, è auspicabile che l’intera deputazione agrigentina – trasversalmente, al di là delle appartenenze politiche – lavori in maniera compatta per finanziare e realizzare il rifacimento completo dello svincolo, che rappresenta un’opera prioritaria per lo sviluppo infrastrutturale del territorio.

Agrigento non può permettersi ulteriori ritardi su snodi viari che, oltre a garantire la sicurezza stradale, sono essenziali per la mobilità dei cittadini, la logistica e il turismo.

Il decreto sulla Mosella è un buon inizio, ma è tempo di pensare in grande: l’anno da Capitale Italiana della Culturamerita azioni strutturali, non solo interventi tampone. Leggi anche: Principato: “Finanziamento Mosella frutto del lavoro del Comune, non nasce dal nulla”

