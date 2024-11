Porto Empedocle, interdetto il quartiere Ciucafa per il prelievo di animali selvatici

Ci sono storie che raccontano di comunità unite, di gesti semplici ma pieni di significato. È ciò che sta accadendo a Porto Empedocle, dove una vicenda apparentemente ordinaria si trasforma in una piccola epopea di cura e solidarietà. Questa mattina, il quartiere denominato “Ciuccafa” si è risvegliato avvolto da un’atmosfera di attesa e operosità. Le strade, solitamente animate dal via vai quotidiano, sono state chiuse per permettere un’operazione tanto inusuale quanto necessaria: il salvataggio di un gruppo di caprette selvatiche che da tempo vagano tra le vie della zona.

A dare vita a questa missione è stata Giorgia Lo Fiego, una cittadina dal cuore grande, che ha deciso di prendere in mano la situazione. “Non potevo stare a guardare – racconta Giorgia –. Mi sono messa in contatto con la presidente nazionale Ilaria Fagatto, che si è subito attivata per aiutarci. Grazie al suo intervento, oggi arriverà un camion da Messina per trasportare le caprette in un rifugio sicuro, dove saranno curate e accudite”.

L’ordinanza emanata dal Sindaco Calogero Martello non è solo un atto amministrativo, ma il segno di una città che sceglie di prendersi cura di ogni suo angolo, di ogni suo respiro. Le caprette, con la loro presenza inconsapevole, avevano creato situazioni di potenziale pericolo per i cittadini, ma per Giorgia e per chi ha deciso di sostenerla, rappresentano molto di più: un simbolo della vita che va protetta.

L’operazione, coordinata dal Comune e dall’Azienda Sanitaria Provinciale, è un esempio di come anche i problemi più complessi possano essere affrontati con sensibilità e spirito di collaborazione. Mentre gli operatori lavorano per catturare gli animali in sicurezza, il quartiere osserva, consapevole che questa storia ha già un lieto fine.

Le caprette di Ciuccafa, presto al sicuro in un rifugio, diventeranno il ricordo di un gesto di civiltà e amore verso tutte le creature. E Porto Empedocle, con la sua comunità dal cuore grande, dimostra ancora una volta di sapere custodire non solo il suo passato, ma anche ogni forma di vita che la attraversa.

Ilaria Fagotto è un’attivista italiana nota per il suo impegno nella protezione e nel recupero di animali abbandonati e maltrattati. È presidente della Lega Antispecista Italiana (LAI) – Guardia Nazionale Odv, un’organizzazione dedicata al benessere degli animali e alla sensibilizzazione contro il maltrattamento. Ha soccorso numerosi animali, tra cui cuccioli abbandonati e animali con gravi disabilità, spesso organizzando campagne di raccolta fondi per sostenere le cure veterinarie e l’acquisto di cibo e medicine.

Un episodio particolarmente toccante legato al suo lavoro è quello di Laika, una cagnolina che ha potuto partecipare al funerale del suo padrone grazie alla sensibilità della comunità e al supporto di Ilaria, che si è occupata del suo benessere dopo la morte del proprietario. Per ulteriori dettagli o per contribuire al suo lavoro, spesso organizza iniziative di raccolta fondi su piattaforme come GoFundMe.

