Il Consiglio comunale di Favara ha dato il via libera al bilancio previsionale 2024/2026, segnando una svolta per le finanze cittadine. Un traguardo storico per l’amministrazione guidata dal sindaco Antonio Palumbo, che sin dal suo insediamento, nel novembre 2021, ha ereditato una situazione critica: rendiconti in sospeso dal 2019 e consolidati fermi al 2016.

In soli tre anni, la Giunta e gli uffici comunali hanno recuperato il tempo perduto, trasmettendo al Consiglio ben 16 strumenti finanziari, un lavoro imponente che riallinea Favara agli standard amministrativi.

“È un risultato che apre finalmente le porte alla stabilizzazione del personale precario – ha dichiarato il sindaco Antonio Palumbo –. Un obiettivo raggiunto con un impegno senza sosta, assumendoci grandi responsabilità per garantire la proroga dei contratti fino ad oggi. Ringrazio la deputazione regionale e nazionale, anche se le misure normative discusse non sono state applicabili, e gli uffici Personale e Bilancio, la segretaria generale Simona Nicastro e l’ex assessore Pierre Vaccaro. Ora possiamo guardare avanti: nuove assunzioni, progressioni interne e una dotazione organica più adeguata ci permetteranno di superare le criticità storiche”.

Il bilancio previsionale, oltre a garantire la stabilità del personale, prevede incrementi significativi nel settore sociale, con nuove somme destinate al servizio Asacom, essenziale per il supporto agli alunni con disabilità. Sono stati stanziati inoltre 100mila euro per affrontare le emergenze legate alla pavimentazione stradale, da anni un problema diffuso nelle vie cittadine.

Un passo importante per Favara, che ora guarda al futuro con strumenti solidi e prospettive concrete per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

