Durante la seduta del Consiglio comunale di ieri sono stati approvati tutti gli strumenti finanziari dell’Ente, un passo fondamentale che apre la strada all’assunzione a tempo indeterminato di circa 300 lavoratori comunali (contrattisti ed ASU). Nel corso della stessa seduta, il Consiglio comunale ha anche dato il via libera ad una mozione che impegna l’Amministrazione comunale ad attivare con urgenza le procedure per la stipula dei contratti. Presente in aula, su invito di alcuni Consiglieri comunali, il deputato agrigentino Calogero Pisano, firmatario dell’emendamento “salva precari”, inserito nel Decreto Milleproroghe approvato dal Parlamento, che concede ai Comuni siciliani la possibilità di stabilizzare i lavoratori precari entro il 31 dicembre di quest’anno che, altrimenti, rischiavano di restare a casa già alla fine dell’anno scorso. “È una vittoria per tutti i lavoratori precari favaresi che da anni attendono una soluzione definitiva”, ha dichiarato Pisano. “Non posso che gioire perché si da dignità e un futuro certo a centinaia di lavoratori e alle loro famiglie. Ringrazio il Presidente del Consiglio comunale Miriam Mignemi, i Consiglieri comunali, i dirigenti e gli impiegati del Comune di Favara per avere lavorato alacremente affinché si raggiungesse questo significativo traguardo”, conclude il parlamentare agrigentino.

