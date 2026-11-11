Terremoto politico a Porto Empedocle dopo l’adesione del sindaco Calogero Martello a Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci. Forza Italia rompe politicamente con il primo cittadino, prendendo ufficialmente le distanze da una scelta definita «sconsiderata» e assunta senza alcun confronto con le forze che hanno sostenuto l’amministrazione comunale.

La presa di posizione arriva dal coordinamento cittadino degli azzurri, che non risparmia critiche al sindaco, sia per la nuova collocazione politica sia per la gestione amministrativa della città, alle prese con una delicata situazione finanziaria.

«Abbiamo appreso dalla stampa dell’adesione del sindaco Calogero Martello al movimento estremista Futuro Nazionale», esordisce Forza Italia, utilizzando una definizione che segna immediatamente la distanza politica dal partito di Vannacci.

«Stravolta l’ispirazione civica dell’amministrazione»

Secondo gli azzurri, la decisione di Martello modifica profondamente gli equilibri sui quali era nata l’attuale esperienza amministrativa.

«L’attuale amministrazione empedoclina, nata sotto una candidatura dall’ispirazione civica, viene stravolta da tale personale iniziativa, non comunicata ad alcuna forza politica che ha sostenuto l’attuale amministrazione, né condivisa con alcuno».

Una contestazione che riguarda dunque non soltanto la scelta del partito, ma soprattutto il metodo adottato dal sindaco, accusato di avere agito unilateralmente.

Il nodo dei conti comunali

Forza Italia collega la rottura politica anche alle difficoltà finanziarie attraversate dal Comune di Porto Empedocle.

«Le ultime emergenze finanziarie del Comune destano gravi preoccupazioni nella popolazione e riteniamo che ci si dovesse solo spendere al massimo per risanare l’Ente e portarlo al giusto equilibrio finanziario».

Gli azzurri rivendicano di avere mantenuto finora un atteggiamento responsabile, evitando rotture nonostante le criticità amministrative.

«In questi mesi, pur essendo consapevoli delle molteplici criticità, non abbiamo girato lo sguardo altrove e ci siamo astenuti da troppo semplicistiche conclusioni».

Ma il giudizio sull’operato dell’amministrazione diventa particolarmente severo quando Forza Italia osserva che per governare una città non bastano «posizioni populistiche che riscaldano l’animo della gente sui social», ma occorrono «risposte concrete che risolvano i problemi della collettività».

E aggiunge: «Queste risposte, purtroppo, non sono arrivate».

La rottura politica con Martello

Il passaggio più duro della nota riguarda la distanza ideologica tra Forza Italia e Futuro Nazionale, definito dagli azzurri una «forza estremista lontana dalle posizioni moderate» del partito.

«In un paese già fortemente diviso la scelta in solitaria del sindaco crea ulteriori ed irreparabili fratture», sostiene il coordinamento cittadino.

La conclusione è una presa di distanza senza ambiguità: «Forza Italia di Porto Empedocle oggi non può che prendere le distanze dal sindaco Martello, augurando allo stesso i successi personali in cui egli spera».

La dichiarazione apre un nuovo fronte politico per il primo cittadino, che soltanto il 10 novembre aveva ufficializzato alla Camera dei deputati il proprio ingresso nel partito di Vannacci, alla presenza del responsabile regionale Tommaso Calderone.

La rottura con Forza Italia si aggiunge alle tensioni già emerse con il Movimento per le Autonomie e arriva a pochi mesi dalle elezioni amministrative della prossima primavera.

Resta adesso da capire se la presa di distanza degli azzurri avrà conseguenze anche sugli equilibri in Consiglio comunale e sulla tenuta della maggioranza, oppure se rimarrà confinata al piano politico. Una questione tutt’altro che secondaria per un’amministrazione chiamata ad affrontare problemi finanziari e amministrativi ancora aperti.

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