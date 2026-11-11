Anche la città dei Templi si trova a fare i conti con la pesante ondata di minacce via mail che questa mattina ha preso di mira i plessi scolastici dell’intera penisola. Sull’emergenza è intervenuto direttamente il sindaco di Agrigento, Michele Sodano, per rassicurare la cittadinanza e fare chiarezza sulle procedure di sicurezza attivate d’urgenza sul territorio comunale.

«Sto seguendo con la massima attenzione, in costante raccordo con la Prefettura di Agrigento, la situazione relativa agli allarmi bomba arrivati questa mattina via mail a numerosi istituti scolastici, compresi alcuni della nostra città», ha dichiarato il primo cittadino, confermando che la macchina dei controlli si è messa in moto immediatamente dopo la ricezione dei messaggi minatori.

Carabinieri, poliziotti, finanzieri, vigili del fuoco e vigili urbani stanno operando in sinergia per gestire i controlli ed evitare che il panico prenda il sopravvento tra le famiglie. In diverse strutture cittadine, i dirigenti scolastici hanno dovuto interrompere le lezioni e applicare i protocolli di emergenza.

«In alcune scuole sono già in corso le evacuazioni, disposte a scopo precauzionale. Il Comune è al lavoro insieme ai dirigenti scolastici per monitorare ogni sviluppo e tutelare la sicurezza di studenti, famiglie e personale scolastico», ha spiegato Sodano.

Il sindaco ha poi voluto rivolgere un pensiero a chi è in prima linea nella gestione della crisi: «Ringrazio le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per il lavoro che stanno svolgendo in queste ore. Al momento la situazione è sotto controllo, vi tengo aggiornati». LEGGI ANCHE – Allarme bomba, caos nelle scuole agrigentine: evacuazioni e lezioni sospese

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