Da maggio una famiglia è costretta a procurarsi l’acqua da una fontana pubblica. La vicenda raccontata dalla TGR Sicilia. Una bambina ha manifestato problemi di salute. I genitori chiedono il ripristino urgente delle forniture.

Ad Agrigento, nel quartiere Maddalusa, una famiglia con tre bambini piccoli è costretta da mesi a procurarsi l’acqua trasportando bidoni da una fontana pubblica. Da maggio 2026, infatti, non arrivano più le autobotti che per anni avevano garantito il rifornimento alle abitazioni della zona. La vicenda è stata raccontata dalla TGR Sicilia, con un servizio di Antonella Spinetti, che ha raccolto la testimonianza di una madre alle prese con una situazione diventata sempre più difficile. L’interruzione del servizio sostitutivo sarebbe legata alla classificazione degli immobili come abusivi e alla loro ricaduta in zona A.

Una bambina in difficoltà per la mancanza d’acqua

A preoccupare maggiormente è la condizione della secondogenita, Matilde, di sei anni. Secondo il racconto della madre, durante l’estate la bambina avrebbe trascorso molto tempo in casa, evitando di giocare all’aperto e di sudare per non dover consumare altra acqua. La piccola è stata visitata da uno specialista per l’insorgenza di una forma iniziale di vitiligine. La famiglia riferisce che il dermatologo avrebbe individuato nello stress un possibile fattore scatenante o aggravante. Sono in corso gli approfondimenti medici. Nella diffida presentata dai genitori vengono segnalati anche inappetenza, perdita di circa due chilogrammi e un forte disagio emotivo.

La diffida: «L’abusivismo non può negare il diritto all’acqua»

I genitori, Alessandra Russo e Bartolomeo Piraneo, assistiti dall’avvocato Angela Riggio, hanno notificato il 6 novembre una formale diffida al Comune di Agrigento, ad AICA e all’ATI. La tesi della difesa è chiara: l’eventuale abusività degli immobili può impedire un allaccio regolare alla rete idrica, ma non dovrebbe comportare la privazione totale dell’acqua a chi vi abita. La richiesta è il ripristino del servizio sostitutivo attraverso le autobotti, oppure l’individuazione di altre modalità per garantire un approvvigionamento idrico essenziale. Agli enti è stato assegnato un termine di sette giorni dal ricevimento della diffida. L’avvocato chiede inoltre un tavolo tecnico urgente tra Comune, AICA e ATI. In mancanza di interventi, la famiglia preannuncia il ricorso al TAR e un’azione risarcitoria davanti al giudice ordinario per i danni denunciati, compresi quelli relativi alla salute della bambina.

Il sindaco: «Serve un intervento legislativo»

Nel servizio della TGR Sicilia, il sindaco di Agrigento ha spiegato che la questione non può essere risolta con una decisione autonoma del primo cittadino. Ha riferito di avere proposto ai sindaci che compongono l’ATI di richiedere un parere pro veritate sulla possibilità di autorizzare le autobotti nelle zone non servite dalla rete idrica. Ha inoltre evidenziato la necessità di un intervento legislativo regionale e nazionale.

L’acqua non può diventare un lusso

La vicenda di Maddalusa pone una questione che va oltre il singolo caso. Il rispetto delle norme urbanistiche è necessario, ma resta il problema di chi vive in queste abitazioni e ha bisogno di acqua per le necessità quotidiane. La famiglia non chiede un allaccio abusivo alla rete idrica, ma il ripristino di un servizio sostitutivo che, fino a pochi mesi fa, veniva garantito. Adesso servono risposte concrete: perché il diritto all’acqua e alla dignità non può restare sospeso tra competenze amministrative e difficoltà normative, soprattutto quando a pagarne le conseguenze sono tre bambini.

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