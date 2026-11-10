Il sindaco ufficializza l’ingresso nel partito alla Camera dei deputati. Calderone: «Due adesioni importanti in appena due giorni». Dopo il consigliere agrigentino Marcello Fattori, Futuro Nazionale rafforza la propria presenza sul territorio.

Nuovo ingresso di peso per Futuro Nazionale con Vannacci in provincia di Agrigento. Il sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello, ha ufficializzato la propria adesione al partito che fa riferimento al generale Roberto Vannacci.

L’annuncio è arrivato oggi, 10 novembre, a Roma, nel corso di una conferenza stampa alla Camera dei deputati. Alla presentazione hanno partecipato il coordinatore nazionale Massimiliano Simoni, il capogruppo alla Camera Edoardo Ziello e il deputato Tommaso Antonino Calderone, responsabile di Futuro Nazionale con Vannacci in Sicilia.

L’ingresso di Martello arriva a distanza di appena due giorni dall’adesione di Marcello Fattori, consigliere comunale di Agrigento che ha lasciato la componente di Forza Italia per approdare nel partito di Vannacci.

Due operazioni ravvicinate che consentono a Futuro Nazionale di conquistare spazio nel panorama politico agrigentino, con una presenza adesso anche alla guida di uno dei Comuni più importanti della provincia.

«Siamo orgogliosi dell’adesione del sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello, cui rivolgiamo un caloroso benvenuto nella nostra grande famiglia», afferma Calderone.

Il responsabile siciliano del partito sottolinea proprio la crescita registrata nell’Agrigentino: «È un segnale forte e costante di crescita del partito in Sicilia, come ad Agrigento, dove in appena due giorni abbiamo annunciato due importanti adesioni a Futuro Nazionale: sabato quella del consigliere comunale Marcello Fattori, oggi quella di Calogero Martello».

Secondo Calderone, «la nostra proposta è convincente e lo dimostrano le continue attestazioni di stima che riceviamo grazie al lavoro nei territori e alla spinta che conferisce al partito il generale Roberto Vannacci».

L’adesione di Martello assume un significato politico particolare anche perché Porto Empedocle tornerà alle urne nella prossima primavera per il rinnovo dell’amministrazione comunale. Il passaggio a Futuro Nazionale introduce quindi un nuovo elemento negli equilibri politici della città e nelle trattative che accompagneranno la preparazione delle prossime amministrative.

Per Martello potrebbe inoltre aprirsi, in prospettiva, uno spazio politico anche oltre Porto Empedocle. Tra gli scenari circolati figura quello di un possibile futuro impegno alle elezioni regionali o nazionali, ma al momento non risultano candidature ufficializzate.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp