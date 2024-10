Un traguardo significativo, un compleanno da festeggiare con gusto: Pizzeria Bistrot Pistritto di Favara compie dieci anni e per l’occasione presenta un menù rinnovato che celebra le meraviglie della Valle dei Templi. Un percorso culinario che prende vita attraverso quattro nuove pizze, ognuna ispirata a un simbolo della bellezza e della cultura siciliana.



La nuova creazione di Carmelo Pistritto include la Pizza Concordia, un omaggio al famoso Tempio della Concordia, che con i suoi ingredienti freschi e armoniosi si propone di riportare in tavola l’equilibrio perfetto dei sapori. La Pizza Dioscuri, ispirata ai gemelli mitologici, gioca con ingredienti contrastanti ma complementari, creando un’esperienza gustativa che ricorda la dualità della leggenda. La Pizza Ercole, robusta e ricca, celebra la forza e la determinazione, mentre la Pizza Giunone, delicata e sofisticata, rappresenta la grazia e l’eleganza delle divinità.



Per rendere questa celebrazione ancora più speciale, PISRITTO presenta il suo nuovo impasto “Leggera Leggera”, una ricetta pensata per essere leggera ma ricca di sapore. Questo impasto, facilmente digeribile e fragrante, è il perfetto alleato per esaltare i gusti delle nuove pizze.

Festeggia con Noi

Dal 24 ottobre al 4 novembre, in occasione di questo importante anniversario, Pizzeria Bistrot PISRITTO invita tutti a provare il nuovo menù. E non è tutto: per ogni pizza ordinata, un dolce sarà offerto gratuitamente. Un modo delizioso per ringraziare i clienti che hanno sostenuto la pizzeria in questi dieci anni di attività.

Pizzeria Bistrot PISRITTO non è solo un luogo dove mangiare, ma un’esperienza culinaria che unisce storia, cultura e passione per la buona cucina. Venite a scoprire il nuovo menù e lasciatevi trasportare in un viaggio tra i sapori della nostra meravigliosa Valle dei Templi!

