La Pizzeria Pistritto ha innalzato il livello dell’accoglienza rinnovandosi nei locali e non solo. Il locale, situato nel centro storico di Favara, presenta dei nuovi arredi ed ambienti eleganti, adesso disposti su due piani, ma offre anche un ampliamento dellla proposta gastronomica, affiancando alla pizza un menù bistrot e dei dessert creativi, prodotti artigianalmente. Il menù presenta una quarantina di offerte diverse, che spaziano dalle pizze tradizionali alle nuove proposte, in alcuni casi frutto di accostamenti sperimentali. Il risultato finale è una fedele riproduzione della tipica ricetta napoletana, con un impasto a lunga lievitazione, ben idratato, che si presenta al piatto con un cornicione gonfio, ben alveolato, ma sottile nella base, che si fa apprezzare tanto quando si gusta e ancor più quando si digerisce. Diffuso il ricorso a eccellenze gastronomiche del territorio, come la vastedda della valle del Belice, il pistacchio di Raffadali, il pomodoro giallo di Pachino. Disponibili anche gli impasti con farine integrali e senza glutine. Il servizio ai tavoli è professionale, curato e competente nella spiegazione dei piatti proposti, e risulta impreziosito dal dispositivo wireless di chiamata a tavolo del cameriere. Presente la carta dei vini, ricca di etichette, con un focus particolare anche a quelle del territorio. I prezzi restituiscono un ottimo rapporto qualità-prezzo, ad esempio da Pistritto è ancora possibile ordinare il tipico cudduruni favarese pagando 5 euro o la classica Margherita a 6. Presente anche il servizio di asporto.