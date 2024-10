Un incendio, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, hanno danneggiato una Fiat Panda, della Guardia costiera, e un furgone, di proprietà di un commerciante. I due veicoli si trovavano parcheggiati in piazza Piave, a pochi passi dall’ufficio postale di Lampedusa. Ad accorrere, riuscendo subito a spegnere le fiamme, sono stati i vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale. I carabinieri della tenenza isolana si stanno occupando delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Agrigento, che ha aperto un fascicolo. E i militari dell’Arma avrebbero già verificato se il sistema di videosorveglianza della Posta era funzionante o meno.

