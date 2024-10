Comitini (AG), 23 ottobre 2024 – Una serata all’insegna dell’eccellenza enogastronomica ha conquistato gli ospiti del ristorante Black Bull di Comitini. Giovedì 17 ottobre, il locale ha ospitato un evento esclusivo presso la sua raffinata Sala dei Metodi, un vero e proprio viaggio sensoriale tra sapori e profumi del territorio pugliese.

Protagonista indiscusso della serata è stato un sofisticato percorso di abbinamenti tra carne e vino, orchestrato con maestria dal Brand Ambassador Fabrizio De Simone, in rappresentanza della prestigiosa azienda vitivinicola pugliese Mottura. La sinergia tra la sapiente selezione di vini e la proposta culinaria ha deliziato i palati degli ospiti, portandoli a scoprire le meraviglie di una tradizione gastronomica ricca e variegata.

L’evento ha preso il via con una selezione di antipasti, preludio a un menu che ha messo in risalto tre tagli di carne pregiata: Castrone Piemontese, Sashi finlandese e Rubia Gallega, dai più giovani alle frollate. Ogni portata è stata attentamente abbinata a vini come il Primitivo di Manduria e il Negroamaro, che hanno esaltato i sapori dei piatti. Pietro Macaluso, padrone di casa e maestro nella preparazione delle carni, ha condiviso con gli ospiti le caratteristiche uniche di ogni taglio, accompagnando ogni spiegazione con un’attenta analisi degli abbinamenti proposti da De Simone.

L’attenzione al dettaglio, la qualità dei prodotti e la passione di Macaluso per la macelleria hanno reso la serata un successo indiscutibile. Gli ospiti, visibilmente entusiasti, hanno potuto vivere un’esperienza culinaria senza pari, in cui ogni piatto raccontava una storia di tradizione e innovazione.

Con il tutto esaurito, l’evento ha richiamato appassionati di enogastronomia desiderosi di esplorare nuovi orizzonti gustativi. Il Black Bull si conferma ancora una volta come un punto di riferimento per chi cerca esperienze culinarie di alto livello, grazie alla sua costante attenzione alla qualità e alla continua ricerca di nuove proposte gastronomiche.

