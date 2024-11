Peppe Arnone lancia la candidatura di Nuccio Dispensa: “Diventa il coordinatore di una sinistra che ad Agrigento non c’è più”

In un recente videomessaggio, Peppe Arnone ha sottolineato l’assenza di una vera rappresentanza della sinistra in aula Sollano, il consiglio comunale di Agrigento. Arnone ha ricordato come, dal 2006 – anno in cui sedeva tra gli scranni come il più votato – i “pezzi” della sinistra si siano via via dispersi. Ha citato, ad esempio, Angela Galvano, oggi schierata con la DC di Salvatore Cuffaro, e altri esponenti che hanno scelto di aderire al progetto di Calogero Firetto.

Arnone ha individuato in Nuccio Dispensa la persona ideale per ricompattare l’area di sinistra. Per il giornalista agrigentino Onofrio “Nuccio” Dispenza, ex vicedirettore del Giornale Radio Rai e di Radio 1, non sarebbe la prima volta che viene proposto come candidato. Già nel 2020, infatti, si parlò di una sua candidatura, ma Dispenza rifiutò senza riserve l’offerta. In quella circostanza, la “grande coalizione” alla ricerca di un nome di peso si rivolse anche a Rosa Salvago, che declinò a sua volta, mentre il gruppo Agrigento 2020 finì per convergere su Firetto.

Oggi, afferma Arnone, sentendo Dispensa esprimersi sui temi dell’emergenza idrica, è sempre più convinto che sia la persona giusta per dare nuovo impulso all’area di sinistra ad Agrigento. Arnone ha fatto anche il nome di Michele Sodano, ex parlamentare fuoriuscito dal Movimento Cinque Stelle, definendolo un “giovane prodigio” che potrebbe rappresentare la sinistra in vista delle prossime elezioni comunali.

Con questi nomi, Arnone mira a ricostruire un fronte unito della sinistra agrigentina, sempre più frammentata, e a dare nuova voce alle istanze cittadine per il futuro della città.

Leggi anche: “Vogliamo l’acqua!”: l’assemblea popolare contro la crisi idrica, Aica e istituzioni assenti

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp