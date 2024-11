Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento effettuerà interventi su ponti e viadotti su alcune strade di sua competenza. E’ stato infatti pubblicato il bando di gara per l’accordo quadro con un solo operatore economico per la loro messa in sicurezza, gara che sarà effettuata con procedura aperta in modalità telematica ed inversione procedimentale. L’importo complessivo dell’appalto è di 1.730.000 euro (compresi 51.900 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) e riguarda ponti e viadotti lungo le seguenti strade:

Sp 1 Villaseta-Quadrivio Spinasanta

Sp 2 Piano Gatta-Montaperto-Giardina Gallotti

Sp 3 Bivio Caldare-Favara

Sp 5 Camastra-C. Aronica

Sp 9 Ravanusa-Fiume Salso

Sp 19 S.Elisabetta-S.Biagio Platani-Alessandria della Rocca

Sp 30 Cattolica Eraclea-Minoa

Sp 53 Bivio Sparacia-Ponte Platani-Perciata

Sp 58 Bivio Casteltermini-Staz. Cammarata-Bivio Castronovo

Sp 61 Montallegro-Ribera

Nc. 2 ex ESA del Magaggiaro

Nc 24 collegamento esterno Burgio-Lucca Sicula.

I lavori, progettati dallo staff del Settore Infrastrutture Stradali, sono stati interamente finanziati con fondi del Ministero delle Infrastrutture. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 del prossimo 16 dicembre 2024 esclusivamente attraverso la piattaforma Maggioli in uso al Libero Consorzio, Gli interventi dovranno essere eseguiti entro un anno dal verbale di consegna dei lavori su indicazioni dei tecnici del Settore onfrastrutture stradali. Le offerte telematiche saranno aperte alle ore 8:30 del 17 dicembre 2024 nella sala gare del Gruppo Contratti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (Via Acrone, 27 – Agrigento).

Il bando di gara e gli allegati tecnici sono consultabili al link:

https://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15766

