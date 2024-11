Il Codacons denuncia la trasformazione dell’area demaniale del porticciolo turistico di San Leone in un agglomerato di strutture permanenti in acciaio e cemento, anziché i chioschi stagionali e amovibili previsti dalle normative e dal Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM).

“Dove sono i controlli?” chiede Giuseppe Di Rosa, Responsabile Regionale del Codacons. “L’area, destinata a chioschi temporanei, si sta riempiendo di edifici fissi, senza alcuna trasparenza apparente o controllo delle autorità”.

Il Codacons ha inviato una lettera formale agli enti competenti, esigendo chiarimenti su queste concessioni e chiedendo trasparenza per garantire che il porticciolo mantenga il suo carattere turistico e rispetti le normative. “Agrigento merita una gestione che guardi al futuro in modo trasparente e prioritario per i cittadini”, conclude Di Rosa.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp