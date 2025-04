Abbiamo chiesto agli agrigentini: “Come ricordi Papa Francesco nel suo pontificato?” Le risposte sono state diverse, ma unanimi nel sottolineare la sua figura di vicinanza, di semplicità e di grande impatto sociale. Molti lo ricordano per il suo straordinario gesto a Lampedusa, dove si è fatto simbolo di accoglienza e speranza per i migranti, e per il suo impegno costante a favore della pace, della giustizia e dei poveri. Papa Francesco è stato un Papa che ha saputo toccare il cuore di tanti, rompendo le tradizioni formali e avvicinando la Chiesa alla gente.

Un altro tema che ha suscitato interesse tra gli agrigentini riguarda il futuro della Chiesa e i possibili papabili. Il Cardinale Reina, vicario di Roma, parteciperà al conclave che scegliere il nome che guiderà per il futuro la Chiesa. La sua lunga carriera e il suo impegno pastorale lo pongono tra i più rispettati tra i vescovi italiani. La domanda che ci siamo posti è: “Che opinione hanno gli agrigentini su di lui?” Le opinioni sono contrastanti, ma molti lo vedono come una figura che potrebbe portare avanti il cammino di Papa Francesco, con un forte spirito di dialogo, inclusività e attenzione ai più deboli. La sua esperienza e la sua visione della Chiesa potrebbero risultare decisive in un momento storico di grandi sfide. Leggi anche: Cardinale Reina: la Chiesa perde un gigante

Guarda il video

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp