Martedì 22 aprile, alle ore 21:00, si terrà una Veglia di Preghiera per Papa Francesco nella Basilica Cattedrale di Agrigento. Un momento di raccoglimento e riflessione, in cui la comunità diocesana si unirà in preghiera per la morte del Papa, simbolo di fede e umanità.

Nel frattempo, il governo italiano ha proclamato cinque giorni di lutto nazionale per onorare la memoria di Papa Francesco. Questo lutto nazionale ha una valenza principalmente simbolica: le bandiere saranno issate a mezz’asta, gli eventi ufficiali del Governo sospesi e in tutte le scuole pubbliche verrà osservato un minuto di silenzio. Sebbene non impatti sui giorni lavorativi, rappresenta un momento di riflessione collettiva per tutti i cittadini.

I funerali di Papa Francesco si terranno sabato 26 aprile e saranno celebrati dal Cardinale Giovanni Battista Re, che ha seguito una lunga carriera ecclesiastica iniziata a soli 11 anni, entrando in seminario e che ora ha il compito di presiedere la celebrazione funebre e convocare il conclave per la scelta del nuovo Papa. La processione della bara partirà dalla Basilica di San Pietro e si dirigerà poi verso la Basilica di Santa Maria Maggiore per la tumulazione.

Questi funerali segneranno un momento di grande significato per la Chiesa e per il mondo intero, onorando la figura di Papa Francesco, che con il suo pontificato ha lasciato un segno indelebile nella storia della Chiesa.

La Veglia di Preghiera ad Agrigento sarà una delle tante manifestazioni di affetto e fede in tutto il mondo, che uniscono i credenti in un momento di dolore e speranza.

