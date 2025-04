Papa: stasera messa in suffragio in Laterano

Città del Vaticano, 21 aprile 2025 – Questa sera, alle ore 19, il cardinale vicario di Roma, Baldo Reina, presiederà una celebrazione eucaristica in suffragio di Papa Francesco nella basilica di San Giovanni in Laterano. L’invito è rivolto ai presbiteri, ai diaconi e a tutti i fedeli della diocesi di Roma. “Piangiamo il testimone del Vangelo, il pastore misericordioso, il profeta di Pace”, ha osservato il cardinale Reina.

Papa: si riempie piazza San Pietro, “generosità e speranza”

Città del Vaticano, 21 aprile 2025 – Piazza San Pietro si sta rapidamente riempiendo dopo la morte di Papa Francesco. “Una notizia bruttissima. Sono tre volte che vengo a Roma e non ho avuto l’onore di incontrarlo, questo è il mio rammarico. Il mio ricordo sono le Messe in televisione e le ultime volte quando ci aggiornavano sulla gravissima situazione”, racconta una donna di circa 50 anni. Un’altra donna, di 54 anni, lo definisce “una persona eccezionale”, mentre un uomo romano aggiunge: “Ho vissuto il suo Pontificato in età matura e ha lasciato nel cuore di ognuno di noi qualcosa di veramente speciale”. Tra i presenti, tanti sudamericani, alcuni con le lacrime agli occhi, manifestano un senso di dolore e smarrimento.

Papa: annuncio del card. Reina, “aurora pasquale avvolge il passaggio da questo mondo al Padre”

Città del Vaticano, 21 aprile 2025 – “L’aurora pasquale avvolge il passaggio del nostro vescovo Papa Francesco da questo mondo al Padre”, ha dichiarato il cardinale vicario Baldo Reina, annunciando la morte di Papa Francesco. “Piangiamo il testimone del Vangelo, il pastore misericordioso, il profeta di Pace”, ha aggiunto, ricordando la figura di Bergoglio. Questa sera, alle 19, il cardinale Reina presiederà una messa in suffragio del Papa nella basilica di San Giovanni in Laterano, aperta a tutti i fedeli.

Papa: con 10 concistori ha nominato oltre il 70% degli elettori del Conclave

Città del Vaticano, 21 aprile 2025 – Con dieci concistori, Papa Francesco ha nominato oltre il 70% degli elettori del Conclave. In Italia, la situazione ha suscitato discussioni, soprattutto riguardo alla scelta di non nominare cardinale l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. L’ultimo concistoro del 7 dicembre 2024 ha confermato la nomina dell’arcivescovo di Torino, monsignor Roberto Repole, e del vicario generale per la Diocesi di Roma, monsignor Baldo Reina. Questo consolidamento della scelta papale lascia intuire che Milano resti un’eccezione nelle nomine cardinalizie. Il cardinale Roberto Repole è noto per il suo impegno nella ristrutturazione pastorale e il suo sostegno alla visione di una Chiesa capace di innovarsi pur rimanendo fedele alle proprie radici. Il prossimo Conclave si preannuncia complesso, con un collegio cardinalizio sempre più frammentato nelle sue sensibilità teologiche e culturali, ma con la speranza che la Chiesa continui a seguire la via tracciata dal Papa per una maggiore integrazione nella sua vocazione universale.

