Mercoledì 23 aprile, alle ore 17.30, il Centro culturale Pier Paolo Pasolini di Agrigento ospiterà l’ultimo appuntamento della rassegna “Conversazioni a Girgenti”, giunta alla sua terza edizione. Protagonista dell’incontro sarà il giornalista e scrittore Raimondo Moncada, che presenterà il suo nuovo saggio intitolato “Pietro Germi – Gli anni felici in Sicilia”, edito da Vgs Libri.

L’opera rappresenta un viaggio nella vita del celebre regista ligure, con un focus particolare sul periodo vissuto in Sicilia, e in particolare ad Agrigento. Proprio in questi luoghi Germi trovò l’ispirazione per alcuni dei suoi film più noti, tra cui In nome della legge e Il cammino della speranza. Il saggio di Moncada raccoglie documenti inediti, testimonianze e ricordi che permettono di ricostruire una fase decisiva della carriera dell’autore, culminata con il prestigioso riconoscimento dell’Oscar nel 1962.

Durante la serata, Moncada dialogherà con Maurizio Masone, presidente del Centro culturale Pier Paolo Pasolini. Interverranno anche Grazia Pecoraro per Vgs Libri, il critico Beniamino Biondi, la docente Enza Ierna e il musicista Antonio Zarcone, che proporrà brani ispirati alla cinematografia di Germi. Un momento che unisce letteratura, cinema e musica, creando un ponte tra memoria storica e creatività contemporanea.

L’evento è promosso dal Centro Pasolini e dalla Società Dante Alighieri di Agrigento, con il patrocinio dell’Assessorato regionale ai Beni culturali e il supporto del Parco della Valle dei Templi.

Raimondo Moncada, noto per la sua esperienza giornalistica con testate come Giornale di Sicilia e La Sicilia, è anche autore teatrale e promotore culturale. Il suo saggio rappresenta una testimonianza preziosa per comprendere il legame profondo tra Pietro Germi e la Sicilia, terra che ha segnato indelebilmente il suo percorso artistico.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp