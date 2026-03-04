Messina. La commissione Affari istituzionali dell’Assemblea regionale siciliana ha espresso parere favorevole alla nomina governativa di Salvatore Iacolino alla guida del Policlinico di Messina. Il via libera è arrivato con un risultato di perfetta parità: cinque voti favorevoli e cinque contrari.

A sostenere la nomina sono stati Giuseppe Zitelli (Fratelli d’Italia), Marco Intravaia e Giuseppe Laccoto (Lega), Ignazio Abbate (Democrazia Cristiana) e Stefano Pellegrino (Forza Italia). Hanno invece votato contro Michele Catanzaro e Mario Giambona (Partito Democratico), Lidia Adorno (Movimento 5 Stelle), Ludovico Balsamo(Popolari e Autonomisti) e Giuseppe Lombardo (Sud chiama Nord).

Assenti al momento del voto Gianfranco Miccichè (Gruppo Misto), Riccardo Gallo (Forza Italia) e Angelo Cambiano(Movimento 5 Stelle).

Il parere favorevole della commissione rappresenta un passaggio politico significativo nel percorso che porterà alla nomina di Iacolino alla direzione dell’azienda ospedaliera universitaria di Messina, uno dei principali poli sanitari della Sicilia.

Nomina di Salvatore Iacolino al Policlinico di Messina, voto diviso in commissione

Sulla vicenda è intervenuto anche Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva, che annuncia nuove iniziative sul piano istituzionale.

«Nei prossimi giorni – afferma Faraone – mi rivolgerò nuovamente all’Anac e alla Corte dei Conti per sollecitare la definizione del procedimento relativo all’esposto con il quale ho contestato la legittimità della nomina di Salvatore Iacolino a direttore generale del Dipartimento Pianificazione strategica dell’assessorato regionale alla Salute».

Secondo quanto riportato nell’esposto, la normativa prevederebbe che l’amministrazione individui prioritariamente le professionalità all’interno dei ruoli dirigenziali regionali, ricorrendo a una nomina esterna solo in assenza di figure idonee e con una motivazione rafforzata.

Faraone sostiene che «sarebbero state ignorate le candidature di almeno tre dirigenti interni con comprovata esperienza: Mario La Rocca, Salvatore Giglione e Giuseppe Sgroi».

Nel frattempo, la commissione dell’Ars ha espresso parere favorevole alla nomina di Iacolino al Policlinico di Messina. «Una scelta – conclude Faraone – che conferma la necessità di fare piena luce sulla procedura originaria. Continueremo a vigilare nell’interesse della trasparenza e della legalità amministrativa».

Un passaggio chiave per la sanità siciliana

La nomina alla guida del Policlinico di Messina assume un peso rilevante nel sistema sanitario regionale, in una fase in cui la sanità siciliana è impegnata tra riorganizzazione dei servizi, investimenti del PNRR e rafforzamento delle strutture ospedaliere. Il voto diviso in commissione evidenzia tuttavia un clima politico ancora acceso attorno alle scelte sulla governance della sanità regionale.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp