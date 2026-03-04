Terremoto sull’Etna, scossa avvertita nel Catanese: magnitudo stimata tra 4.1 e 4.6

Una scossa di terremoto è stata avvertita alle 7.05 nella provincia di Catania. Il sisma, durato alcuni secondi, ha generato apprensione tra la popolazione. Secondo le prime stime preliminari, la magnitudo del terremoto sarebbe compresa tra 4.1 e 4.6. Una localizzazione automatica dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), attualmente in fase di ulteriore verifica, indica una magnitudo di 4.5.

L’epicentro del terremoto sarebbe localizzato sull’Etna, in un’area a nord-ovest di Ragalna, con un ipocentro a circa 3.8 chilometri di profondità, quindi piuttosto superficiale.La scossa è stata avvertita distintamente in diverse zone della Sicilia orientale, in particolare nelle province di Catania, Messina e Siracusa. Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose, ma la situazione è in costante monitoraggio da parte degli enti competenti.

