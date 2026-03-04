Sono stati effettuati una serie di sopralluoghi mirati per pianificare interventi concreti su alcune delle strade duramente colpite dal ciclone Harry e dalle recenti ondate di maltempo. Presenti i tecnici del Libero Consorzio Comunale di Agrigento e del Comune di Favara alla presenza del vicesindaco Emanuele Schembri e del consigliere provinciale Rino Castronovo.

Per il Libero Consorzio erano presenti il vice presidente Domenico Scicolone e il consigliere delegato alla viabilità provinciale Giovanni Cutrera, il dirigente provinciale, Michelangelo Di Carlo, e Angela Rizzo, responsabile dell’Area Est viabilità.

Le verifiche si sono concentrate su zone strategiche tra cui la strada di contrada San Biagio, che collega via Porta di Mare alla statale 640, la strada Esa Chimento e la bretella di contrada Crocca, recentemente colpita da una frana. Questo lavoro di monitoraggio, in piena sinergia tra i due enti, è fondamentale per definire i dettagli tecnici necessari prima dell’avvio ufficiale dei cantieri.

“Grazie a una rinnovata collaborazione tra il Comune e il Libero Consorzio stiamo lavorando per superare anni di criticità gestionali – afferma il sindaco di Favara Antonio Palumbo -. L’obiettivo comune è restituire sicurezza e decoro alle nostre strade attraverso la firma degli imminenti accordi quadro, che permetteranno di intervenire sul manto stradale e sulla manutenzione straordinaria nei prossimi mesi”.

