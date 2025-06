“Esprimo tutta mia vicinanza e gratitudine ai lavoratori del Consorzio di Bonifica Agrigento 3, che con dedizione continuano a garantire il loro servizio nonostante il ritardo negli stipendi. Questi lavoratori sostengono con il loro impegno quotidiano un’agricoltura già messa a dura prova dalla siccità, preservando un patrimonio che è vitale per il nostro territorio. Non posso restare indifferente di fronte a questa situazione e seguirò personalmente ogni sviluppo, lavorando fianco a fianco con il Governo regionale per arrivare a una soluzione concreta.

Per questo, sono grato per l’intervento del Presidente Schifani e del Governo, che hanno dato prova di sensibilità inserendo nella finanziaria la copertura degli arretrati. Questo gesto rappresenta più di un atto amministrativo: è il riconoscimento del valore di chi lavora per la nostra terra.

Il mio impegno proseguirà con il Governo, per la riforma dei consorzi, nella convinzione che i lavoratori meritino certezze e che i nostri agricoltori abbiano diritto a servizi all'altezza delle sfide che affrontano ogni giorno."

