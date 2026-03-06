Moncada Agrigento, dopo il netto 90-74 al PalaMoncada, torna a guardare con fiducia alla classifica del campionato di Serie B Nazionale. Il successo sui lombardi ha riportato i biancazzurri a contatto con il gruppo che si gioca l’accesso ai Play-In, oggi distante quattro punti. Un margine non impossibile da colmare, soprattutto alla luce del momento positivo della squadra di coach Devis Cagnardi, reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque partite. La vittoria convincente contro Lumezzane ha riacceso entusiasmo e ambizioni.

Il prossimo turno potrebbe rappresentare una tappa decisiva della stagione. Agrigento sarà infatti impegnata sul parquet della Fabo Herons Montecatini, in quella che si annuncia come una delle partite più importanti della fase finale della regular season. Il confronto è in programma domenica 8 marzo alle ore 12, in un match che mette di fronte due squadre con obiettivi e ambizioni molto chiari.

La classifica e la corsa Play-In

Nel girone A della Serie B Nazionale, l’accesso ai Play-In riguarda le squadre classificate dal 7° al 12° posto. In questo momento la Moncada Energy Agrigento occupa la tredicesima posizione con 24 punti, subito alle spalle del gruppo che vale la post-season. Davanti ci sono formazioni solide come Capo d’Orlando, Herons Montecatini, Treviglio, Desio, Omegna e Vicenza, tutte racchiuse in pochi punti.

Il margine da recuperare non è enorme, ma il calendario non concede molti errori. Proprio per questo motivo la sfida di Montecatini assume i contorni di uno snodo fondamentale per la stagione della Fortitudo. Una vittoria permetterebbe di accorciare la distanza e rimettere pienamente in discussione la corsa ai Play-In. Al contrario, una sconfitta renderebbe la rimonta più complicata.

Montecatini, l’avversario più in forma

Se Agrigento arriva alla sfida con fiducia, Montecatini non è certo un avversario semplice. Gli Herons sono una delle squadre più in forma del momento e arrivano alla partita con 32 punti in classifica e un bilancio recente di quattro vittorie nelle ultime cinque gare.

Il dato che colpisce maggiormente riguarda l’attacco: la squadra toscana ha una delle migliori differenze punti del campionato (+148) e un sistema offensivo capace di produrre con grande continuità. Inoltre gli Herons tornano a giocare nello storico PalaTerme, un fattore che potrebbe incidere sull’atmosfera della partita.

Il club ha inoltre operato alcuni cambiamenti nel roster e nella struttura tecnica nelle ultime settimane, con l’obiettivo dichiarato di puntare alla promozione in Serie A2. Un segnale chiaro delle ambizioni della società toscana.

Le chiavi della partita

Dal punto di vista tecnico, la sfida promette grande intensità. Agrigento arriva alla gara con una ritrovata solidità difensiva, come dimostrato nella vittoria contro Lumezzane, chiusa con 11 palloni rubati e 17 palle perse forzate. La difesa aggressiva e le rotazioni di Cagnardi saranno fondamentali per limitare un attacco prolifico come quello di Montecatini.

Grande attenzione sarà rivolta anche al duello tra gli esterni. La Moncada si affida alla qualità di Alberto Conti e alla regia di Alfonso Zampogna, protagonisti nelle ultime settimane. Dall’altra parte Montecatini può contare su tiratori di alto livello, capaci di cambiare ritmo alla partita in pochi minuti.

Un altro fattore chiave sarà il controllo dei rimbalzi, spesso un punto critico per Agrigento durante la stagione. Con il reparto lunghi al completo, la Fortitudo cercherà di evitare seconde opportunità agli avversari e mantenere il controllo del ritmo della gara.

Infine sarà determinante la gestione dei falli, aspetto che in alcune partite ha condizionato le rotazioni biancazzurre e limitato l’intensità difensiva nei momenti più delicati.

Un crocevia della stagione

La sfida di Montecatini rappresenta molto più di una semplice partita di regular season. Per la Moncada Energy Agrigento è un vero banco di prova per capire fin dove può arrivare questa squadra nella seconda parte del campionato.

La vittoria su Lumezzane ha dimostrato che la Fortitudo ha ritrovato energia, fiducia e continuità offensiva. Se riuscirà a confermare questi segnali anche in trasferta contro una delle squadre più solide del campionato, il sogno Play-In potrebbe diventare qualcosa di più concreto.

Domenica, al PalaTerme, si capirà se Agrigento potrà davvero continuare a inseguire quel traguardo o se la strada verso la post-season diventerà più ripida. Una cosa è certa: la corsa è ancora aperta.

