Previsti a breve nuovi lavori di manutenzione su quattro strade di competenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. E’ stato firmato infatti il contratto con l’impresa “Omnia Progetti Srl” di San Giovanni Gemini (Ag), aggiudicataria della gara d’appalto per i lavori di manutenzione straordinaria, rimozione delle condizioni di pericolo e messa in sicurezza delle strade provinciali 16 Grotte-Firrio-Cantarella (bivio Statale 189), 51 Grotte-Comitini, 85 Grotte-Favara e 3A Bivio Caldare (Statale 189)-Favara.
L’importo contrattuale è di 825.000 euro più Iva (compresi 24.750 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre a 212.773 euro di somme a disposizione dell’Ente, per un importo complessivo di 1.037.773 euro, finanziato con fondi statali. Gli interventi dovranno essere eseguiti entro 365 giorni consecutivi e continui dalla data del verbale di consegna dei lavori su indicazioni dei tecnici del Settore infrastrutture stradali.
