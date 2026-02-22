Agrigento impatta la sfida contro Montecatini nel modo migliore possibile, con un primo quarto giocato ad altissima intensità e chiuso avanti 23-17.

Partenza forte dei biancazzurri, trascinati da un Alberto Conti già in doppia cifra nei primi dieci minuti: il migliore giocatore del mese si prende subito la scena, attaccando il ferro e colpendo con continuità.

L’avvio di secondo periodo conferma l’inerzia: Agrigento continua a condurre e piazza un parziale di 10-5 che porta le firme ancora di Conti e di Querci, entrambi protagonisti su entrambi i lati del campo.

Poi la gara cambia volto. Montecatini alza l’intensità difensiva, trova maggiore fluidità in attacco e comincia a rosicchiare punti possesso dopo possesso. Alcune decisioni arbitrali fanno infiammare il pubblico di casa e dalla panchina si alza la protesta di coach Devis Cagnardi, che viene sanzionato con un tecnico per rimostranze.

Gli ospiti ne approfittano per completare la rimonta e rientrare pienamente in partita.

Alla pausa lunga il tabellone dice 40-37, con Agrigento avanti ma con l’inerzia che, negli ultimi minuti del secondo quarto, sembra essersi spostata dalla parte di Montecatini. La ripresa si preannuncia tutta da vivere.

Al rientro dalla pausa lunga si segna con il contagocce. Il terzo quarto è una battaglia tattica, nervosa, spezzettata. L’equilibrio domina e il parziale dice 11-11. A dare la scossa è ancora Cagliari, insieme alle buone giocate di Grani, ma nessuna delle due squadre riesce a scappare.

Si entra negli ultimi dieci minuti con Agrigento avanti 51-48. È il momento dei leader. Alberto Conti si veste da trascinatore, Albano Chiarastella cattura rimbalzi pesantissimi e anche Douvier fa sentire la propria presenza. Agrigento difende con grinta e personalità, ma Montecatini resta lì, pressa forte sui tiratori e prova a sporcare ogni possesso.

È Querci a piazzare la tripla del 64-56 che sembra poter indirizzare il match. Fratto replica dall’arco (59-64), poi Agrigento si inceppa e gli ospiti ricuciono fino al 64-59 con 3’02” da giocare. Timeout chiamato da coach Devis Cagnardi, mentre sull’altra panchina c’è Marco Andreazza a guidare Montecatini.

Nel finale è una partita di nervi e lunetta. Fratto fa 1/2 (64-60), Cagniali risponde con un glaciale 2/2 (66-60). Iacopo Vedovato esce per cinque falli. Zampogna è perfetto dalla linea: 3/3 e 69-63 a 1’21”. Jackson, pressato da Chiarastella, sbaglia; sull’altro fronte Montecatini accorcia con Burini (69-65), che però poco dopo commette il quinto fallo.

A 22 secondi dalla fine Conti, pressato, subisce fallo e fa 2/2: 71-65. Montecatini trova ancora un canestro, ma il fallo sistematico premia Agrigento. Cagniali e Conti sono freddi, Jackson perde le staffe e rimedia un tecnico. Dalla lunetta i biancazzurri non tremano.

Finisce 77-69. Vittoria pesante, costruita con difesa, carattere e lucidità nei possessi decisivi. Conti chiude a quota 20 punti, simbolo di una serata in cui Agrigento ha saputo soffrire e colpire al momento giusto.

