Fortitudo travolta nel primo tempo: Herons dominanti al PalaMoncada

Avvio da incubo per la Fortitudo Agrigento, che contro gli Herons Montecatini vive due quarti di grande sofferenza. Coach Cagnardi parte con Cagliani, Querci, Disibio, Chiarastella e Martini, ma dopo un buon inizio arriva subito la tempesta. È Martini ad aprire le marcature, ma dall’altra parte Austikalnis accende la miccia con due triple consecutive che cambiano subito l’inerzia del match.

I primi tre minuti dei Giganti lasciano intravedere ordine e intensità, poi però arrivano imprecisioni, palle perse e tiri forzati. Montecatini piazza un parziale di 0-9 e Cagnardi corre ai ripari con un timeout sul 4-11. Ma gli Herons non si fermano: lituano devastante dall’arco, difesa aggressiva e ritmo altissimo. La Fortitudo perde lucidità, commette errori in serie e chiude il primo quarto sotto 10-29, con percentuali disastrose dall’arco (0/7 da tre) e già 5 palle perse.

Nel secondo periodo Cagnardi prova a cambiare volto alla squadra con Zampogna, Orrego, Viglianisi, Carta e Chiarastella. La reazione arriva: Disibio infila la prima tripla e dà ossigeno ai biancazzurri, poi Carta si inventa una splendida penetrazione e infiamma il pubblico del PalaMoncada. Ancora Disibio dall’arco su blocco di Carta per il parziale di 8-0 che riaccende la speranza.

Coach Barsotti interrompe subito l’inerzia con un timeout, e Montecatini riprende a colpire con cinismo. Kamate domina sotto canestro, Chinellato e Austikalnis guidano il nuovo allungo. La Fortitudo torna a smarrirsi, affidandosi solo a iniziative personali e perdendo ogni riferimento offensivo. Gli Herons, solidi e spietati, tornano a volare fino al +21.

Nel finale di tempo Mastrangelo piazza due canestri pesanti che chiudono la prima metà sul 28-53 (18-24).

Montecatini manda tre uomini in doppia cifra, con Chinellato già a 13 punti e 11 rimbalzi, mentre Agrigento resta impantanata nelle statistiche: 8/18 da due, 2/13 da tre e troppi palloni persi.

Una Fortitudo disordinata e poco lucida, incapace di reggere l’urto fisico e mentale degli Herons, che dominano in ogni aspetto del gioco.

