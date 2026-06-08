Le note di “Sogna ragazzo sogna” possono continuare a risuonare. Stavolta non come una semplice colonna sonora elettorale, ma come l’accompagnamento di una vittoria che fino a pochi mesi fa sembrava improbabile e che oggi consegna a Michele Sodano le chiavi di Palazzo dei Giganti.

Ha vinto lui. Ha vinto contro i pronostici iniziali, contro una macchina elettorale di centrodestra che, pur divisa al suo interno, sembrava poter contare su numeri, strutture e rappresentanze consolidate. Ha vinto soprattutto perché è riuscito a intercettare qualcosa che da tempo attraversava la città: il desiderio di voltare pagina.

Le sue scelte sono state spesso discusse. Alcune hanno diviso anche il suo stesso campo. Ma alla fine hanno fatto breccia nell’elettorato. Il modo di costruire la candidatura, il linguaggio utilizzato, la capacità di parlare soprattutto alle nuove generazioni e a chi aveva smesso di credere nella politica tradizionale hanno prodotto un risultato netto, ben oltre le aspettative della vigilia.

Il centrodestra aveva tentato l’ennesima operazione di conservazione del potere cittadino. Prima il ballottaggio strappato per pochi voti, poi il blocco del premio di maggioranza, infine la speranza di trasformare la superiorità numerica delle liste in una vittoria politica. Non è bastato.

Per molti elettori la candidatura di Dino Alonge è apparsa tardiva, costruita in fretta e senza una visione realmente alternativa. Soprattutto, è stata percepita come una continuità con l’esperienza amministrativa di Francesco Miccichè, un’amministrazione uscente che ha lasciato dietro di sé delusioni, fratture politiche e un diffuso senso di incompiutezza. Il fatto stesso che il sindaco uscente non sia stato riproposto dal suo stesso schieramento racconta meglio di qualsiasi analisi il giudizio maturato in città.

A pesare sono stati certamente anche gli eventi delle ultime settimane. Le inchieste, le polemiche, il clima di sfiducia che da mesi accompagna la vita pubblica agrigentina hanno contribuito ad alimentare una domanda di cambiamento che alla fine ha trovato in Sodano il proprio interprete più credibile.

Non è un caso che una delle frasi più significative della sua campagna sia stata quella pronunciata davanti a una platea di giovani: “Qui c’è gente che vuole tornare a vivere e che vuole vivere”. Una frase semplice, ma potente. Perché racconta una città che negli ultimi anni ha visto partire energie, competenze e speranze. Una città che vuole tornare a immaginare un futuro diverso.

Sodano ha saputo interpretare questa aspirazione. Lo ha fatto con una proposta che guarda all’Europa, alla programmazione, alle opportunità che possono nascere da una città finalmente capace di dialogare con il mondo. Non è un dettaglio. Agrigento elegge un sindaco giovane, con esperienza parlamentare, con una visione internazionale e con una capacità comunicativa che raramente la politica cittadina ha espresso negli ultimi decenni.

Nel suo primo discorso da sindaco eletto ha scelto toni misurati. Ha ringraziato tutti, compresi gli avversari. Ha detto che sarà il sindaco di tutti gli agrigentini. Ha ricordato il ruolo di Ismaele La Vardera, definendolo non dietro o sopra di lui, ma accanto a lui. E soprattutto ha riconosciuto che la parte più difficile comincia adesso.

Perché vincere le elezioni è una cosa. Governare Agrigento è un’altra.

La città arriva da anni complicati. Soffre una crisi infrastrutturale evidente, una perdita progressiva di popolazione, difficoltà amministrative e finanziarie che nessuno può ignorare. Per affrontarle serviranno competenza, capacità politica e una maggioranza capace di dialogare anche con chi oggi siede dall’altra parte dell’aula.

Michele Sodano avrà bisogno di tutti. Anche di chi non lo ha votato.

Agrigento, però, ha lanciato un messaggio chiaro. Ha scelto il cambiamento. Ha scelto una generazione diversa. Ha scelto di affidarsi a una proposta che ha saputo parlare di futuro più che di passato.

Se sarà davvero una nuova primavera lo diranno i prossimi anni. Intanto una stagione politica si è chiusa e un’altra è appena cominciata.

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