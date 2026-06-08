La gioia di una mamma: Rosalba Alletto emozionata per l’elezione del figlio Michele a sindaco di Agrigento

Tra gli abbracci, gli applausi e la festa che ha accompagnato la vittoria di Michele Sodano, c’è stata anche l’emozione composta ma intensa di una madre. Rosalba Alletto, mamma del nuovo sindaco di Agrigento, ai microfoni di AgrigentoOggi non ha nascosto la propria felicità per il risultato raggiunto dal figlio.

«Un’emozione infinita e una gioia per la nostra amata Agrigento». Con queste parole Rosalba Alletto, mamma del neo sindaco Michele Sodano, ha commentato ai microfoni di AgrigentoOggi la vittoria del figlio al ballottaggio.

Visibilmente emozionata, ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto Michele durante la campagna elettorale e in queste ore di festa: «Grazie infinite e un abbraccio virtuale a tutti», ha detto, condividendo la gioia di una famiglia che ha vissuto intensamente questo percorso politico culminato con l’elezione a sindaco di Agrigento.

Parole semplici ma cariche di emozione, pronunciate nel clima di entusiasmo che ha accompagnato la proclamazione del nuovo primo cittadino e che raccontano il lato più umano di una giornata destinata a entrare nella storia politica della città.

Con gli occhi lucidi e il sorriso di chi ha seguito da vicino ogni tappa di questo percorso, ha raccontato la soddisfazione per una vittoria costruita con impegno, sacrificio e determinazione. Un’emozione vissuta non soltanto come madre, ma anche come cittadina che ha visto crescere un progetto politico capace di conquistare la fiducia di migliaia di agrigentini.

Nel quartier generale della coalizione, mentre arrivavano i risultati definitivi che sancivano l’elezione di Michele Sodano a sindaco con oltre il 72% dei voti, Rosalba Alletto ha condiviso la gioia di una famiglia che ha accompagnato il candidato in una campagna elettorale lunga e impegnativa.

Una serata speciale che resterà impressa nella memoria della famiglia Sodano e di tutti coloro che hanno sostenuto il nuovo sindaco nel cammino che lo ha portato alla guida di Palazzo dei Giganti.

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