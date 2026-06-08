Ballottaggio Agrigento, trionfo Sodano: eletto sindaco con il 72,31% dei voti

Agrigento ha scelto il suo nuovo sindaco e lo ha fatto con numeri che non lasciano spazio a interpretazioni. Michele Sodano è stato eletto alla guida della città conquistando 14.908 voti, pari al 72,31% delle preferenze espresse al ballottaggio. Si ferma invece a 5.706 voti, corrispondenti al 27,67%, il candidato del centrodestra Dino Alonge.

Un risultato netto, maturato al termine di una campagna elettorale lunga e combattuta, che ha visto Sodano imporsi con un margine di oltre 9.200 voti sul suo avversario. Lo scrutinio ha così certificato una vittoria ampia e inequivocabile per il candidato dell’area progressista, capace di raccogliere consensi ben oltre il perimetro delle forze che lo sostenevano al primo turno.

L’affluenza definitiva si è attestata al 41,03%, con 21.035 elettori che si sono recati alle urne su 51.266 aventi diritto. Un dato in calo rispetto al primo turno, come spesso accade nelle consultazioni di ballottaggio, ma che non ha impedito agli agrigentini di esprimere una scelta chiara sul futuro della città.

Le schede valide sono state 20.618, pari al 98,02% del totale. Le schede nulle sono state 339 (1,61%), mentre le schede bianche si sono fermate a 74 (0,35%). Nessuna scheda contestata.

Con la proclamazione di Michele Sodano si apre adesso una nuova fase politica per Agrigento. Nel suo primo intervento da sindaco eletto ha assicurato che sarà «il sindaco di tutti gli agrigentini», promettendo di lavorare per l’intera comunità e di affrontare le difficili sfide che attendono la città nei prossimi anni.

Ballottaggio Agrigento, affluenza definitiva al 41,03%: hanno votato 21.035 elettori

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