Michele Sodano è il nuovo sindaco di Agrigento. Quando lo scrutinio non è ancora concluso, il vantaggio accumulato dal candidato dell’area progressista è ormai tale da non lasciare spazio a ribaltoni. Nel comitato elettorale esplode la festa tra applausi, abbracci, lacrime di gioia e cori dei sostenitori che da ore seguono l’arrivo dei risultati dalle sezioni cittadine.

Per Agrigento si tratta di un risultato che segna una svolta politica significativa. Sodano, protagonista di una campagna elettorale costruita sul tema del cambiamento e del rinnovamento amministrativo, riesce a imporsi al termine di un ballottaggio che lo vedeva contrapposto al candidato del centrodestra Dino Alonge.

I dati emersi durante tutto lo scrutinio hanno mostrato un vantaggio costante e ampio del candidato progressista, cresciuto sezione dopo sezione fino a rendere certa la sua elezione a Palazzo dei Giganti.

Nel quartier generale di Sodano il clima è quello delle grandi occasioni. Militanti, candidati al Consiglio comunale, dirigenti dei partiti e semplici cittadini si sono ritrovati per celebrare una vittoria che, a pochi minuti dalla conclusione dello spoglio, appare ormai definitiva.

«Sarò il sindaco di tutti». Sono state queste le prime parole di Michele Sodano dopo la vittoria al ballottaggio che lo ha portato alla guida di Palazzo dei Giganti. Nel suo primo intervento da sindaco eletto ha voluto innanzitutto ringraziare la squadra che lo ha accompagnato in questa lunga campagna elettorale, senza dimenticare gli avversari politici.

«È stata una campagna elettorale difficile – ha detto – ma ancora più difficile sarà governare questa città». Sodano ha quindi assicurato che lui e la sua squadra lavoreranno nell’interesse dell’intera comunità agrigentina, con l’obiettivo di affrontare le tante sfide che attendono la città.

Nel suo discorso non è mancato un ringraziamento particolare a Ismael Lamardera, figura centrale del progetto politico che ha sostenuto la sua candidatura. «Non è dietro di me, ma accanto a me», ha sottolineato Sodano, approfittando dell’occasione per rivolgergli anche gli auguri di compleanno tra gli applausi dei sostenitori presenti al comitato elettorale.

Agrigento ha dunque il suo nuovo sindaco: Michele Sodano guiderà la città per i prossimi cinque anni.

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