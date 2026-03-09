Ora è ufficiale: Michele Sodano è il candidato dell’area di sinistra, quella comunemente definita area progressista.

Una candidatura nata inizialmente come di rottura, controcorrente – proprio come il movimento politico guidato da Ismaele La Vardera – ma che con questa scelta rischia di perdere parte dello slancio iniziale.

Se infatti da un lato Sodano potrà contare sull’appoggio dei partiti di centrosinistra come Partito Democratico e Movimento 5 Stelle – partito con il quale fu eletto deputato nazionale prima di dimettersi in dissenso rispetto alla scelta di votare la fiducia al governo Draghi – dall’altro lato la sua candidatura perde quella prerogativa di figura “contro il sistema”.

Con l’ufficializzazione del sostegno dei partiti tradizionali, infatti, Sodano entra pienamente dentro la dinamica della politica organizzata. Proprio quei partiti che ad Agrigento, negli ultimi anni segnati da difficoltà evidenti – dalla gestione di Agrigento Capitale Italiana della Cultura, alla crisi idrica, passando per le carenze infrastrutturali e le tante incompiute – sono stati spesso percepiti come poco incisivi.

Al tempo stesso appare evidente anche quella che viene considerata la naturale area di riferimento del candidato: un ambiente vicino a un certo “salotto culturale” di giovani che hanno scelto di restare in città, convinti delle potenzialità del territorio. Una dimensione che però rischia di apparire distante da una fascia di elettorato più ampia, quella che si sente ormai lontana dalla politica o che vive quotidianamente problemi concreti come bollette elevate, pressione fiscale, carenza di servizi e occupazione.

Intanto l’area progressista ha diffuso una nota congiunta che di fatto chiude definitivamente la strada alla candidatura del giornalista Nuccio Dispenza, che da portavoce aveva tentato di entrare in partita ma non è stato scelto.

“Agrigento deve aprire una nuova era, in cui la politica sia finalmente proposta, merito, progetti innovativi, creazione di valore, un’alternativa a chi in questi anni ha ferito e umiliato una comunità intera. Le forze progressiste, unite, lanciano una sfida nel segno del cambiamento e del rinnovamento della classe dirigente. Lo fanno individuando in Michele Sodano la candidatura più adatta a rappresentare questa sfida collettiva che, siamo sicuri, raccoglierà l’entusiasmo della maggioranza degli agrigentini. Insieme costruiremo una nuova stagione in cui Agrigento potrà essere una città pienamente valorizzata rispetto alle sue potenzialità, in cui la gente potrà tornare e non andarsene come avvenuto finora.”

Lo dichiarano in una nota congiunta PD, M5S, Alleanza Verdi Sinistra, Italia Viva e Controcorrente.

Fin qui la posizione ufficiale dell’area progressista. Adesso però resta da capire quanto questa candidatura sarà condizionata dagli equilibri tra i partiti della coalizione, sia nelle scelte della campagna elettorale sia nella composizione della squadra che accompagnerà Sodano in questa sfida.

Perché se da un lato l’unità del fronte progressista rappresenta un segnale politico, dall’altro la candidatura – partita come alternativa e controcorrente – rischia oggi di perdere parte della spinta iniziale.

I nomi degli assessori già annunciati

Michele Sodano, che nei giorni scorsi aveva già annunciato i primi nomi della squadra, ha indicato anche alcuni profili che dovrebbero far parte della futura giunta.

Per il ruolo di vicesindaco è stato designato l’avvocato Giovanni Crosta, figura di garanzia con esperienza in materia di anticorruzione e trasparenza amministrativa.

Alla delega al Turismo e Ospitalità è stata indicata la dottoressa Elvira Mangione, professionista del settore hospitality chiamata a valorizzare le eccellenze del territorio e a rafforzare l’attrattività della città.

Per l’Innovazione la scelta è ricaduta sul dottor Dario Cipolla, architetto software con esperienza internazionale ed ex professionista di Google, che dovrebbe guidare il processo di modernizzazione e digitalizzazione della macchina comunale.

Infine, la delega alla Progettazione europea è stata affidata alla dottoressa Giusy Medico, esperta in europrogettazione, con l’obiettivo di istituire per la prima volta al Comune di Agrigento un ufficio dedicato capace di intercettare fondi comunitari e trasformarli in opportunità concrete di sviluppo.

La Vardera su Agrigento: “Felice che l’area progressista abbia scelto il nostro candidato. Adesso puntiamo alla vittoria”

«Non posso che esprimere soddisfazione per il fatto che nelle principali città il campo largo sia unito e compatto. E non posso che essere ancora più soddisfatto del fatto che ad Agrigento il candidato sindaco sia Michele Sodano, ex deputato alla Camera, che ha sposato fin da subito il progetto Controcorrente, ricoprendo anche il ruolo di presidente dei dipartimenti tematici del movimento».

Lo dichiara il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera, commentando la scelta dell’area progressista di indicare Sodano come candidato alla guida della città.

«Adesso dobbiamo lavorare uniti e andare dritti verso la vittoria. Michele è una persona che ha tante idee, è giovane e sono certo che darà lezioni ai vecchi dinosauri della politica che hanno distrutto Agrigento».

La Vardera sottolinea anche il metodo politico adottato dal movimento: «Dal canto nostro abbiamo dimostrato che sappiamo giocare di squadra. Spero che questo tavolo possa continuare a riunirsi anche in chiave regionale: serve dare alla Sicilia unità e compattezza».

Infine uno sguardo alle altre realtà al voto: «Andremo compatti a Messina, Marsala e Agrigento. Su Enna, invece, abbiamo espresso disappunto sulla scelta di Crisafulli e abbiamo deciso di non partecipare».

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp