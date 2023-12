Il deputato nazionale agrigentino, Michele Sodano, interviene sul sequestro preventivo, emesso dal Gip su richiesta della Procura della città dei Templi, dell’area occupata dalla discarica di rifiuti non pericolosi di contrada “Matarano” di Siculiana e attualmente in gestione alla Catanzaro Costruzioni. Sodano afferma: “Certificate dalle autorità competenti le preoccupanti violazioni ambientali che hanno devastato la vita di migliaia di cittadini e saturato di veleni un territorio ricco di natura e prospettive di sviluppo. Dopo venti lunghi anni di lotte e prove incontrovertibili, sempre ignorate dalla Regione Sicilia, i cittadini di Montallegro ricevono finalmente la prima decisiva tutela con il sequestro della discarica e i risultati delle indagini sulle attività nocive. Questa storia è lunga e piena di incomprensibili esempi di impunità. Già nel 2020 era stato emesso un provvedimento di sequestro, poi annullato per un “vizio procedurale”.

Non posso che mandare il mio più sentito apprezzamento al procuratore di Agrigento Giovanni Di Leo per il lavoro svolto, con l’invito di seguire il caso fino in fondo, per sventare ogni possibile tentativo in essere di insabbiamento di questa complessissima vicenda locale.

Un abbraccio alla splendida e fino a ora vessata comunità di Montallegro, in particolare al coraggioso Sindaco Cirillo, agli avvocati agli attivisti delle associazioni, grandi esempi di Siciliani- conclude Michele Sodano- a cui mi sento legato per il coraggio e la determinazione con cui insieme, nel settembre del 2022, abbiamo lottato chiedendo con un’interrogazione parlamentare e una preziosa conferenza stampa a Montecitorio, di predisporre un’indagine ambientale e fermare gli abusi.”