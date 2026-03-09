La Regione Siciliana dedica il 10 marzo al patrimonio culturale dell’Isola. La giornata, che coincide con l’anniversario della scomparsa dell’archeologo Sebastiano Tusa, si trasforma in un momento di partecipazione collettiva. Per l’occasione, l’accesso ai musei, ai parchi archeologici e ai luoghi della #cultura regionali sarà gratuito.

Il Parco promuove una visita didattica speciale condotta dagli archeologi di CoopCulture, che si concentra sul Quartiere Ellenistico-Romano di Agrigento e nelle sale dedicate presso il Museo Griffo. Il percorso conduce i visitatori nel cuore dell’antica città, tra domus, strade e ambienti che ne raccontano la vita quotidiana tra età ellenistica e romana.

Appuntamento il 10 marzo alle 16, partenza dalla biglietteria del Museo Griffo. Ticket 5 euro, trenta posti disponibili, ridotto abbonati valle e museo card 4 euro; ridotto 6-11 anni 4 euro; gratuito 0-5 anni. Durata del percorso un’ora e mezza.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp