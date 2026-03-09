La Vardera su Agrigento: “Felice che l’area progressista abbia scelto il nostro candidato. Adesso puntiamo alla vittoria”

Ismaele La Vardera interviene sulla candidatura di Michele Sodano a sindaco di Agrigento. Il leader di Controcorrente esprime soddisfazione per la scelta dell’area progressista e invita il campo largo a lavorare unito per la vittoria alle prossime elezioni amministrative.

«Non posso che esprimere soddisfazione per il fatto che nelle principali città il campo largo sia unito e compatto. E non posso che essere ancora più soddisfatto del fatto che ad Agrigento il candidato sindaco sia Michele Sodano, ex deputato alla Camera, che ha sposato fin da subito il progetto Controcorrente, ricoprendo anche il ruolo di presidente dei dipartimenti tematici del movimento».

Lo dichiara il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera, commentando la scelta dell’area progressista di indicare Sodano come candidato alla guida della città.

«Adesso dobbiamo lavorare uniti e andare dritti verso la vittoria. Michele è una persona che ha tante idee, è giovane e sono certo che darà lezioni ai vecchi dinosauri della politica che hanno distrutto Agrigento».

La Vardera sottolinea anche il metodo politico adottato dal movimento: «Dal canto nostro abbiamo dimostrato che sappiamo giocare di squadra. Spero che questo tavolo possa continuare a riunirsi anche in chiave regionale: serve dare alla Sicilia unità e compattezza».

Infine uno sguardo alle altre realtà al voto: «Andremo compatti a Messina, Marsala e Agrigento. Su Enna, invece, abbiamo espresso disappunto sulla scelta di Crisafulli e abbiamo deciso di non partecipare». Leggi anche: Il centrosinistra sceglie Sodano, la candidatura perde l’effetto sorpresa

