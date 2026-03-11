Mandorlo in Fiore, l’area food ferma a metà festa: il caso delle bombole di gas e il bando riaperto in corsa

Nel pieno della settimana del Mandorlo in Fiore, mentre Agrigento si riempie di visitatori, gruppi folkloristici e famiglie, accade qualcosa che ha del paradossale: l’area food di piazza Marconi salta proprio nei giorni centrali della manifestazione.

La festa dura una settimana intera, da domenica a domenica. Eppure, arrivati a metà percorso, quando il flusso di persone aumenta e l’atmosfera entra nel vivo, gli stand gastronomici non ci sono. Il motivo? Un problema normativo legato all’utilizzo delle bombole di gas nelle aree pubbliche che ha costretto il Comune a fermare tutto e a riaprire il bando per la riassegnazione degli spazi.

Secondo quanto spiegato dall’assessore allo Sviluppo economico Riccardo Accursio Tagano (foto), il nodo nasce da una nuova disposizione che vieta l’utilizzo di bombole a gas nelle aree pubbliche, una norma che ha cambiato improvvisamente le condizioni operative per gli standisti. Una delle associazioni che aveva partecipato al bando e ottenuto gli spazi non sarebbe stata in grado di rispettare le nuove prescrizioni di sicurezza.

Da qui la decisione di annullare l’assegnazione e riaprire il bando, invece di procedere semplicemente con lo scorrimento della graduatoria. Una scelta motivata, spiegano dal Comune, con l’esigenza di garantire maggiore trasparenza nella procedura.

Il risultato, però, è evidente agli occhi di tutti: nel cuore della festa manca proprio uno degli elementi più attesi dal pubblico, l’area gastronomica.

Ma la situazione potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore. L’assessore ha infatti spiegato che oggi il Comune riceverà la ditta interessata, che presenterà tutta la documentazione necessaria, per chiarire definitivamente il quadro tecnico e normativo. È stato già fissato un incontro decisivo per oggi pomeriggio alle ore 15, durante il quale si cercherà di capire come procedere. Il nodo principale non sarebbe tanto l’utilizzo delle bombole in sé, quanto la presenza di un’area di pubblico spettacolo all’interno della stessa zona, dove è previsto un palco per eventi e intrattenimento. Se questa configurazione dovesse cambiare o se venisse ridefinita l’organizzazione degli spazi, il problema delle bombole potrebbe decadere, consentendo così di procedere con l’allestimento degli stand gastronomici. L’obiettivo, spiegano dal Comune, è riuscire a montare l’area food entro giovedì, recuperando così almeno la parte finale della settimana del Mandorlo in Fiore.

Un’assenza che pesa soprattutto perché piazza Marconi è tradizionalmente uno dei luoghi più frequentati durante il Mandorlo in Fiore, punto di incontro per famiglie e turisti, dove mangiare qualcosa all’aperto mentre i bambini giocano e la città vive le sue serate di festa.

Paradossalmente, mentre la Villa Bonfiglio continua a registrare numeri importanti – oltre settemila presenze in un solo giorno secondo i dati forniti dall’amministrazione – l’area food resta ancora in sospeso, in attesa che le nuove assegnazioni vengano definite.

Il Comune assicura che l’apertura degli stand avverrà nei prossimi giorni e che si rientrerà nei tempi previsti. Ma resta una domanda che circola tra cittadini e operatori: com’è possibile che una manifestazione organizzata da mesi si trovi a fare i conti con un problema normativo proprio nel momento clou della settimana?

Per una festa che rappresenta uno dei simboli identitari di Agrigento e uno dei principali eventi turistici della città, l’assenza dell’area gastronomica rischia di trasformarsi in un piccolo ma significativo cortocircuito organizzativo.

E mentre i gruppi folkloristici sfilano tra le vie del centro e la città prova a mostrare il suo volto migliore, la piazza che avrebbe dovuto profumare di street food e specialità siciliane resta ancora in attesa di accendersi.

Il paradosso della festa. La Sagra del Mandorlo in Fiore dura una settimana intera ed è uno degli eventi più importanti per la promozione turistica della città. Proprio per questo lascia perplessi che, nel momento in cui la festa entra nel vivo, uno degli elementi più attesi – l’area food – non sia ancora operativa. La motivazione è legata a una nuova normativa che vieta l’utilizzo delle bombole di gas nelle aree pubbliche. Una regola di sicurezza che ha cambiato le condizioni operative per gli standisti e che ha costretto il Comune a riaprire il bando per l’assegnazione degli spazi. Il risultato è che nel cuore della settimana del Mandorlo in Fiore, piazza Marconi è rimasta senza i suoi stand gastronomici, proprio mentre la città registra presenze importanti tra turisti e visitatori. Un corto circuito organizzativo che riapre inevitabilmente il dibattito su tempi, programmazione e gestione di una manifestazione che rappresenta l’immagine di Agrigento nel mondo.

