Mandorlo in Fiore 2026, area food attiva da giovedì sera. Tagano: «Nessun ritardo, tutto come da programma»

Nel pieno della settimana del Mandorlo in Fiore, mentre Agrigento accoglie gruppi folkloristici e visitatori arrivati da ogni parte del mondo, si è aperto il dibattito sull’area food di piazza Marconi, uno degli spazi più attesi dal pubblico durante la manifestazione.

Nei giorni scorsi l’allestimento degli stand gastronomici ha fatto registrare qualche rallentamento legato alle procedure di assegnazione e ad alcune questioni tecniche, in particolare alla normativa che riguarda l’utilizzo delle bombole di gas nelle aree pubbliche, soprattutto quando all’interno dello stesso spazio è prevista anche un’area di pubblico spettacolo con palco.

La situazione si è sbloccata nelle ultime ore. L’area è stata infatti assegnata nella giornata di ieri, allo scadere dei termini previsti dal bando.

«L’area del food è stata assegnata ieri, perché alle 15 scadevano i termini per rispondere. Stanno già predisponendo l’area», ha spiegato l’assessore alle Attività produttive Riccardo Accurso Tagano.

L’organizzazione dell’area gastronomica sarà però diversa rispetto all’impostazione iniziale. Non sarà infatti previsto il palco per spettacoli all’interno dello spazio.

«Esatto, senza palco», ha confermato l’assessore. Una scelta che consente di superare alcune delle restrizioni legate alla presenza di un’area di pubblico spettacolo, che avrebbe comportato norme più stringenti anche sull’utilizzo delle bombole di gas.

Un’altra novità riguarda le modalità di pagamento: non sarà utilizzato il sistema dei token, soluzione che semplificherà la gestione degli stand per operatori e visitatori.

Nel frattempo sono già iniziate le operazioni per l’allestimento delle strutture.

Sulla questione dei tempi, l’assessore Tagano ha voluto inoltre chiarire che non ci sarebbe alcun ritardo rispetto al programma della manifestazione.

«Non siamo in ritardo. Come da regolamento l’area food sarà attiva a partire da giovedì sera. In queste ore stanno predisponendo l’area e l’area food partirà come da programma», ha precisato.

Gli stand gastronomici entreranno quindi in funzione nelle serate centrali della manifestazione, quando la città registra tradizionalmente il maggiore afflusso di pubblico tra eventi folkloristici, spettacoli e iniziative culturali legate alla festa. L’area food rappresenta infatti uno degli spazi più frequentati del Mandorlo in Fiore, punto di incontro per cittadini e turisti che animano le strade del centro e partecipano agli appuntamenti della manifestazione.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp