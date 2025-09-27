Agrigento, rimpasto in Giunta: nominati Montalbano e Tagano. Critiche dall’opposizione e dalla maggioranza, scoppiano le polemiche

AGRIGENTO – Nuovo assetto a Palazzo dei Giganti. Il sindaco Francesco Miccichè ha nominato due nuovi assessori: Sandro Montalbano e Riccardo Accursio Tagano, affidando loro deleghe di peso in settori chiave per la città.

Le deleghe dei nuovi assessori

A Sandro Montalbano vanno le deleghe alla Cultura, ai Beni culturali e ai rapporti con il Parco Archeologico della Valle dei Templi. Un incarico che lo pone al centro della programmazione culturale e delle relazioni con uno dei principali poli turistici della Sicilia.

A Riccardo Accursio Tagano sono invece affidate le deleghe a Sviluppo economico, promozione del territorio, commercio, industria, artigianato, agricoltura e mercati. A lui anche la responsabilità del Piano per il commercio, dello Sportello unico per le imprese, dell’Avvocatura comunale e affari legali, della tutela degli animali e dell’edilizia scolastica.

Le parole del sindaco Miccichè

«Saluto con fiducia l’ingresso dei nuovi assessori – ha dichiarato il sindaco Miccichè – confidando nel loro prezioso contributo a favore dell’efficacia dell’azione amministrativa, sempre nell’interesse della comunità agrigentina».

Il primo cittadino ha inoltre rivolto un ringraziamento agli assessori uscenti Costantino Ciulla e Giuseppe Trupia, sottolineando «l’ottimo lavoro svolto nella concretizzazione del programma amministrativo, in particolare nei settori di cultura, turismo, ambiente e finanze, con capacità e professionalità».

Un nuovo assetto per il governo cittadino

Con l’ingresso di Montalbano e Tagano, la giunta Miccichè apre dunque una nuova fase amministrativa, con l’obiettivo di rafforzare l’azione del Comune su due fronti fondamentali: la valorizzazione culturale e lo sviluppo economico.

Le reazioni politiche

Tra le reazioni più immediate quella di Costantino Ciulla, che ha dichiarato di essere stato informato solo a decisione già presa. L’ex assessore, tuttavia, ha precisato che continuerà a lavorare “dentro e fuori le istituzioni, per le comunità che ha cercato di rappresentare”, sottolineando la volontà di proseguire il proprio impegno politico.

Dall’opposizione e da parte della stessa maggioranza non sono mancati rilievi critici. La Democrazia Cristiana ha definito l’operazione «l’ultimo atto di un’amministrazione fallita», mentre da Fratelli d’Italia è arrivata una nota in cui si lamenta l’assenza di confronto preventivo.

Il capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia Simone Gramaglia ha espresso «sorpresa e amarezza» per aver appreso la notizia dalla stampa e non da un confronto diretto con il sindaco, annunciando che il partito valuterà attentamente se restare in maggioranza o assumere decisioni diverse. Leggi anche: “Investire nelle persone”: la Cultura di Agrigento passa a Sandro Montalbano – Ciulla fuori dalla Giunta: “Continuerò a lavorare per la comunità”.

